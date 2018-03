15:50 Uhr

Sechs Automaten gesprengt? Verdächtiger gefasst

Ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Straubing sitzt in U-Haft. Er soll auch für eine Explosion in Eichstätt verantwortlich sein. Ein Bahnmitarbeiter wurde dabei verletzt.

Schon seit Wochen sind an bayerischen Bahnhöfen Fahrkartenautomaten gesprengt worden. Auch in Eichstätt. Wie das Landeskriminalamt am Dienstag mitteilte, hat sie vergangenen Freitag nun einen Verdächtigen festgenommen. Es ist nach LKA-Angaben ein arbeitsloser 22-Jähriger aus dem Landkreis Straubing. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, hat sich aber laut LKA noch nicht geäußert. Ihm wird vorgeworfen, seit Februar insgesamt sechs Fahrkartenautomaten gesprengt zu haben. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 150000 Euro.

Im Laufe der Ermittlungen hatten die Sprengstoffexperten des LKA festgestellt, dass der Verdächtige sich an mindestens zwei Tatorten zu den mutmaßlichen Tatzeiten aufgehalten hatte. Die Explosionen waren so heftig, dass nicht nur die gesamten Automaten komplett zerstört, sondern auch die Wartehäuschen stark beschädigt wurden. In einem Fall flog die 50 Kilo schwere Türe des Automaten fast 30 Meter weit.

Bei der Durchsuchung der Wohnung im Landkreis Straubing fanden die Ermittler „umfangreiches Beweismaterial und Geldscheine“, die aus der Beute stammen könnten. Das LKA geht allerdings davon aus, dass der mutmaßliche Täter die Automaten nicht alleine gesprengt hat. Die Ermittlungen dauern an. Es werden weiterhin Zeugen gesucht, die an den Tatorten in Burgthann, Weißenohe, Grub bei Poing, Eichstätt und Neuhof an der Zenn möglicherweise etwas beobachtet haben.

In Eichstätt hatte am ersten Märzwochenende ein Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn nachts laute Geräusche vom Bahnsteig in Wasserzell gehört und kurz darauf einen Mann gesehen, der einen brennenden Gegenstand in der Hand hielt. Als der 51-Jährige den Flüchtenden verfolgte, explodierte am Bahnsteig der Fahrkartenautomat und schleuderte den Bahnmitarbeiter zu Boden. Er war durch den Sturz leicht verletzt worden.

Zeugen werden gebeten, sich beim Bayerische Landeskriminalamt unter der 089/1212-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. (nr)

