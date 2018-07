vor 20 Min.

Sechsjähriger in den Kopf gebissen

In Scheyern ist ein sechs Jahre alter Bub von Hunden schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt.

Der Bub aus Scheyern stürzte beim Spielen mit dem Nachbarskind, als ihn zwei Boxer anfielen. Warum ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

In Scheyern (Kreis Pfaffenhofen) ist ein sechsjähriger Bub am Sonntag von zwei Hunden schwer am Kopf und den Beinen verletzt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, habe er mit dem Nachbarskind im gemeinsamen Hof gespielt, als er stürzte und die Boxer ihn anfielen. Warum, ist noch unklar. Der Spielkamerad habe sofort Hilfe und seine Mutter die Tiere zurückgerufen. Das verletzt Kind kam ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung.

Wie die Polizei weiter mitteilt, seien die Boxer keine Kampfhunde und bisher nicht auffällig geworden. Gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Gemeinde Scheyern werden sie in den nächsten Tagen von der Hundespezialisten der Polizei begutachtet. (kuepp)

