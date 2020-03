Seit 18 Jahren eine Bank in Oberhausen

Plus Fridolin Gößl ist wieder der einzige Kandidat für den Bürgermeisterposten in der Gemeinde Oberhausen. Was die Ziele des CSU-Politikers für die nächsten sechs Jahre sind.

Fridolin Gößl ist in Oberhausen eine Bank. Seit 18 Jahren lenkt er als Bürgermeister die Geschicke seiner Gemeinde, vorher war er über neun Jahre Geschäftsleiter im Rathaus. Am 15. März bewirbt sich der 51-Jährige für eine vierte Legislatur. Und der Rathauschef ist längst nicht müde, für die nächsten sechs Jahre hat er eine umfangreiche Agenda ausgearbeitet. Ganz oben stehen der Bau eines neuen Kindergartens samt Kreativwerkstatt, die Dorferneuerungen in den Ortsteilen Oberhausen und Sinning sowie die Modernisierung der Entwässerungsanlagen.

Ende 2021 ist das neue Rathaus in Oberhausen bezugsfertig

Eine Zäsur wird der Bezug des neuen Rathauses sein, das Ende 2021 fertig sein soll. Neben einem Trauungszimmer wird es dort einen neuen Sitzungssaal geben und dann sind die Sitzungen des Gemeinderates im Feuerwehrgerätehaus Geschichte. Überplant wird das ganze Areal am östlichen Ortseingang, wo im Untergeschoss des viergruppigen Kindergartens auf 130 Quadratmetern eine Kreativwerkstatt mit Reparaturcafé für Tüftler entsteht. 50 Prozent der 270.000 Euro Baukosten stammen aus Leadergeldern. Gebaut werden im Rahmen der ersten Säule des Wohnungspaktes Bayern dort auf kommunalem Grund zudem drei Häuser mit günstigen Wohnungen für anerkannte Flüchtlinge. Bauherr ist der Freistaat, die Gemeinde darf zudem 40 Prozent des Wohnraumes für Bedürftige belegen. „Wohnraum wird immer teurer, weil er knapp ist“, sagt der Rathauschef. In den vergangenen sechs Wochen seien vier Bürger aus der Gemeinde wegen drohender Obdachlosigkeit bei ihm vorstellig geworden. „Derzeit ändert sich viel auf dem Markt. Oft liegt es nicht an der Solvenz der Mieter, sondern am fehlenden Angebot.“

Innerorts tut sich etwas in Oberhausen

Veränderungen gibt es nicht nur am Ortsrand, auch innerorts tut sich etwas. Die Gemeinde habe in jüngster Zeit in den drei Ortsteilen 1,3 Hektar stillgelegte Höfe gekauft. „Wir wollen in den Ortskernen Leerstände vermeiden und die Konversion solcher Flächen vorantreiben. Deshalb gehen wir mit der Ausweisung von Bauland außerorts sehr zurückhaltend um“, erklärt Fridolin Gößl. Im Fokus stehen darüber hinaus die Entwicklung neuer Wohnformen, etwa eine Erweiterung des bewährten Konzepts der Lebensräume für Jung und Alt und barrierefreies Wohnen.

Auf Gößls Liste findet sich weiter der Ausbau der Mobilität, am Bahnhof Unterhausen soll Park and Ride gestärkt werden. Früchte tragen soll die interkommunale Zusammenarbeit iKommZ Mittlere Donau, „mit der wir uns viel Geld und Zeit sparen können.“ Schwierige Themen, etwa die Energieversorgung, könnten mit dieser Kooperation der sieben Gemeinden gemeinschaftlich erarbeitet werden. Der Kanalbau in Sinning und die Erneuerung von Strängen in Ober- und Unterhausen sind weitere Themen. Innovation ist für Gößl nicht nur ein Schlagwort. Bei der Schaffung neuer Parkplätze hat er eine ungewöhnliche Lösung gefunden. Dank Doppelnutzung konnte das Problem gelöst werden, unter dem Hartplatz am Kindergarten entsteht neuer Parkraum. „Lieber ein bisserl mehr Kosten, aber dafür ein Problem gelöst“, lautet sein Credo.