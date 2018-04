00:33 Uhr

Seit 25 Jahren am Dirigentenpult

Klaus Hörmann von der Blaskapelle Ehekirchen erhält eine Auszeichnung. Joachim Schmalbach bleibt weiterhin Vorsitzender

Von Doris Bednarz

Eine ganz besondere Ehrung nahm Hans Rabl, Bezirksvorstand des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM), bei der Jahresversammlung der Blaskapelle Ehekirchen kürzlich vor. Für 25 Jahre aktive Dirigententätigkeit erhielt Klaus Hörmann die goldene Anstecknadel am weißblauen Band nebst einer Urkunde.

Die anstehenden Neuwahlen ergaben keine Veränderungen. Das gesamte Gremium stellte sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung und wurde einstimmig gewählt. Die zufriedenen Vereinsmitglieder sprachen dem Vorsitzenden Joachim Schmalbach und seinem Stellvertreter Helmut Bürle ihr vollstes Vertrauen aus. Bevor Joachim Schmalbach mit dem Jahresrückblick startete, sorgte die Kapelle für eine angenehme musikalische Atmosphäre.

Eine ganze Reihe an Aktivitäten listete Joachim Schmalbach auf, die vom Neujahrsanblasen, der Jahresabschlussfeier bis zum gut besuchten Frühjahrskonzert im April reichten. Seit dem 1. Mai 2017 ist die Blaskapelle Ehekirchen Mitglied im Allgäu-Schwäbischen Musikbund, der dem Verein neben Versicherungen, Gema, rechtliche Unterstützung, Leistungsabzeichen und Wertungsspiele verschiedene Vorteile beschert.

Am Jugendzeltlager Anfang August im Steinbruch in Sehensand nahmen 20 Kinder teil, das mit einem Konzert und Grillabend endete. Im Probenraum im alten Rathaus wurde die Heizungsanlage erneuert. Die Gemeinde bezuschusste diese Maßnahme. Der Verein erhielt zusätzlich einen Raum, der neu verputzt und eingerichtet wurde.

Schmalbach lobte die Nachwuchsarbeit. Zwar gäbe es noch keine neue Jugendblaskapelle, aber gemeinsame Proben und Auftritte würden bereits stattfinden.

Auf dem Programm für dieses Jahr stehen der Vatertagsfrühschoppen am 10. Mai und die Sommerserenade am 30. Juni in der Mehrzweckturnhalle, bei schönem Wetter eventuell auf dem Sportplatz. Außerdem findet heuer wieder das traditionelle Hochzeitsfest Anfang September statt.

Es folgte der Bericht von Musikleiter Klaus Hörmann. „Rund 50 Termine standen auf dem Programm der Blaskapelle. Unsere Musikanten spielten bei Geburtstagen, Taufen, Hochzeiten, Dorf- und Schützenfesten. Wir besuchten das 40. Jubiläum der Marktmusikkapelle Burgheim, die 125-Jahr-Feier der Feuerwehr Emskeim, das Fest zum 90-jährigen Bestehen des Musikvereins Rohrenfels und das 160. Feuerwehrjubiläum der Partnergemeinde Bodelwitz“, zählte der Musikleiter auf.

Bürgermeister Günter Gamisch gratulierte zum gelungenen diesjährigen Starkbierfest und lobte in seinen Grußworten die erfolgreiche Jugendarbeit. Nach dem Kassenbericht und der Entlastung des Vorstands standen die Neuwahlen auf der Tagesordnung, die mit Hilfe des Bürgermeistes als Wahlleiter zügig über die Bühne gingen.