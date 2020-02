27.02.2020

Seit 50 Jahren sitzt er an der Orgel

Ludwig Schimmel aus Weidorf wurde geehrt

Ein besonderes Jubiläum feierte Ludwig Schimmel aus Weidorf: Er ist seit 50 Jahren Organist. Ein halbes Jahrhundert im Dienst der Kirchenmusik, das bedeutet die musikalische Begleitung bei Gottesdiensten, Trauungen, Taufen und Beerdigungen. Bis heute sitzt er gerne an der Kirchenorgel, die Musik ist seine große Leidenschaft, die ihm auch nach 50 Jahren immer noch sehr großen Spaß macht.

Bereits im Jahr 1966 bekam der 14-jährige Ludwig Schimmel Orgelunterricht vom Ehekirchener Lehrer Bruno Appel. Als der Neubau der Weidorfer Pfarrkirche St. Laurentius und St. Stephanus 1969 fertig wurde, suchte der damalige Pfarrer Rudolf Bernhard einen Organisten. Nach einer mehrmonatigen Probezeit begann Ludwig Schimmel offiziell am 1.1.1970 mit dem sonntäglichen Orgelspiel. 47 Jahre war er Organist in Weidorf, seit 38 Jahren spielt er in Buch und seit drei Jahren in Längloh/Dezenacker.

Bei einem Festgottesdienst in der Bucher Pfarrkirche St. Michael überreichte Pfarrer Vinson Nirappel eine Urkunde des Bistums Augsburg, mit der sich der neue Bischof Bertram Meier für den 50-jährigen Dienst als Kirchenmusiker bedankte und die aufrichtigsten Glückwünsche übermittelte.

Pfarrgemeinderatsvorsitzende Brigitte Gieß-Mayer, Kirchenpfleger Paul Kammerer und Mesner Paul Habersetzer bedankten sich mit einem Präsent bei Ludwig Schimmel, der auch weiterhin seine Zeit und sein Engagement als Kirchenmusiker zur Verfügung stellen wird. (bed)