Selbstversuch in Neuburg: Wie macht man Frischkäse selbst?

Durch Zufall kam die K!ar.Texterin der Neuburger Rundschau Lea Rohleder darauf, Frischkäse selbst zu machen. So schwer ist das gar nicht, findet sie.

Wie wahrscheinlich viele andere auch war ich über Ostern daheim und hatte nicht viel zu tun. Am Frühstückstisch wurde meiner Familie und mir klar, dass wir keinen Frischkäse mehr hatten (bei uns ein echtes Must-Have). Da die Supermärkte geschlossen waren, habe ich mich ein bisschen informiert und versucht, Frischkäse selbst herzustellen. Und es hat tatsächlich geklappt!

Frischkäse ganz leicht selbst gemacht: Diese Zutaten sind dafür nötig

Für eine Portion braucht man zunächst einen halben Liter Milch mit einem Fettgehalt von 3,8 Prozent. Die hole ich am liebsten von einem Milchautomaten, die in Neuburg an einigen Supermärkten stehen und Milch von heimischen Bauern in wiederbefüllbaren Glasflaschen anbieten. Außerdem benötigt man den Saft von einer Zitrone.

Die Milch und der Zitronensaft müssen nun unter ständigem Rühren erhitzt werden, bis das Gemisch ausflockt (das heißt Klümpchen bildet) oder eine Temperatur von 75 Grad erreicht (das kann man mit einem Bratenthermometer messen, falls man so etwas zuhause hat).

Danach muss die entstandene Molke abgegossen werden. Am besten legt man dafür ein weißes Geschirrtuch über ein Sieb und das wiederum auf eine Schüssel. Nun die ausgeflockte Milch hineingeben und im Kühlschrank einige Stunden lang aushängen, bis die Molke vollständig ausgetreten ist. Ich habe circa vier Stunden gewartet, danach die Schüssel mit dem Sieb aus dem Kühlschrank herausgenommen und den Käse aus dem Tuch in eine extra Schüssel gefüllt. Bei mir war der Käse jetzt etwas trocken, deshalb habe ich ein paar Löffel Molke zurückgetan und den Frischkäse cremig gerührt. Eine andere Möglichkeit wäre dabei zum Beispiel Sahne gewesen.

Dann geht es ans Würzen: Grundlage dafür sind natürlich Pfeffer und Salz. Danach kann jeder ganz beliebig entscheiden, was man gerne in seinem Frischkäse hätte.

Selbstgemachter Frischkäse: Neuburger K!ar.Texterin entscheidet sich für Bärlauch

Ich habe mich für eine Bärlauch-Variante entschieden, von dem es ja im Moment wieder Unmengen im Englischen Garten gibt. Aber Achtung! Bärlauchblätter ähneln denen von Maiglöckchen, Herbstzeitlosen und geflecktem Aronstab, die alle drei giftig sind. Hier ist also größte Vorsicht geboten. Man sollte deshalb beim Sammeln immer prüfen, ob die Blätter beim Reiben zwischen den Fingern den für Bärlauch typischen knoblauchartigen Geruch abgeben. Den Bärlauch habe ich zuhause letztendlich ganz klein geschnitten und ihn unter meinen Frischkäse gerührt. Am besten sollte man dabei immer wieder probieren, ob man von einem Gewürz doch noch mehr braucht.

Und dann ist der Frischkäse auch schon fertig fürs Brot! Mit der überschüssigen Molke kann man jetzt auch noch einiges machen. Die ist echt zu schade, um sie wegzuschütten! Meine Mutter und ich haben sie zum Beispiel zum Brotbacken verwendet. Molke kann man aber auch einfach trinken oder auch zum Badewasser dazugeben, was beides sehr gesund sein soll.

Am Ende war ich auf jeden Fall richtig glücklich und echt stolz auf meinen selbst hergestellten Frischkäse, auch wenn es für den halben Liter Mich echt ein bisschen wenig war. Meine Familie kann sich nun aber sicher auf weitere Frischkäse-Kreationen gefasst machen.

