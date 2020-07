vor 18 Min.

Senioren in Bergheim sollen Hilfe beim Einkaufen bekommen

Wie sich die neue Seniorenbeauftragte Andrea Weck die Seniorenarbeit in der Gemeinde Bergheim vorstellt.

Von Von Annemarie Meilinger

Schon 2011 hat der Kreistag die Stärkung der Seniorenarbeit in den Landkreis-Gemeinden durch einen empfehlenden Beschluss angeschoben. In vielen Gemeinden sind danach Senioreneinrichtungen geschaffen und Beauftragte berufen worden. In Bergheim ist Andrea Weck die Seniorenbeauftragte. Sie stellte dem Gemeinderat zwei Konzepte vor, mit denen die Seniorenarbeit in der Gemeinde Bergheim effektiver werden sollte.

„Mehr Zusammenarbeit mit Vereinen und Kirchen, Bildungs- und Kulturangebote für Senioren, Betreuungsangebote und die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden“ erklärte sie die Ziele, die ihrem Konzept zugrunde liegen. Die meisten Senioren bräuchten Hilfe beim Einkaufen, Fahr- und Begleitdienste und natürlich Orte der Begegnung. Um die meist ehrenamtlichen Tätigkeiten besser organisieren und versichern zu können, gibt es zwei Strukturmodelle. „Entweder wir gründen einen Verein oder wir schließen uns dem vom Caritasverband 2008 eingerichteten Dachverband ,Wir füreinander’ an“, schlug Andrea Weck vor. Elf Gemeinden des Landkreises haben ihre Nachbarschafts- und Seniorenhilfe schon mit Hilfe der Caritas organisiert.

Auch die Gemeinde Bergheim schließt sich jetzt diesem Verbund an, doch zunächst soll erst einmal der Bedarf in der Gemeinde festgestellt werden. Jeder Haushalt der Gemeinde soll befragt werden, ob ein Hilfebedürftiger dort lebt oder ob dort jemand Hilfe anbieten könnte. „Die Nachbarschaftshilfe endet da, wo professionelle Hilfe beginnt“, betonte Andrea Weck, Handwerkerarbeiten, Putzdienste und regelmäßige Pflege gehörten nicht dazu. Etwa 380 Senioren leben in der Gemeinde Bergheim, aber auch jüngere Einwohner, die Hilfe benötigen. „Das wird kein kurzfristiges Projekt“, so die Seniorenbeauftragte. Der Gemeinderat stimmte dem Beitritt und den damit verbundenen Planungen einstimmig zu.