vor 60 Min.

Seniorenbeirat: Es knirscht bei den Wanderfreuden

Der Streckenplaner der Wanderungen des Seniorenbeirats, Lothar Klingenberg, wirft wegen internen Unstimmigkeiten hin. Nun sucht das Gremium dringend einen Nachfolger.

Von Marcel Rother

Wanderer gelten in der Regel als friedfertige Zeitgenossen. Doch in die Wandergruppe des Seniorenbeirats hat sich offenbar der Unfrieden eingeschlichen, wie die öffentliche Sitzung des Gremiums am Montag zeigte. Auslöser waren unterschiedliche Vorstellungen über den angemessenen Schwierigkeitsgrad der ausgesuchten Touren. Es folgten Wortgefechte und gegenseitige Vorwürfe, an deren Ende nun ein „Kündigungsschreiben“ des bisherigen Streckenplaners, Lothar Klingenberg, steht.

Das Schreiben erreichte die Vorsitzende des Seniorenbeirats, Renate Wicher, erst am Montagvormittag. Entsprechend schwer lag ihr die Nachricht im Magen, die sie den Mitgliedern des Gremiums in der Sitzung überbringen musste. Offenbar traf sie jedoch nicht alle ganz unvorbereitet. Mitglieder, die sich an der vergangenen Wanderung beteiligt hatten, sprachen davon, dass Klingenberg seinen Rücktritt bereits mündlich angekündigt hatte. Und ließen durchblicken, dass wohl auf beiden Seiten Unzufriedenheit herrschte.

Nicht alle waren zufrieden mit den Wanderungen des Seniorenbeirats

Anfangs plante Lothar Klingenberg die Wanderungen zusammen mit Manfred Griesbauer. Als dieser aus dem Seniorenbeirat ausschied, rückte Karl Simon für ihn nach und übernahm formell die Zuständigkeit für die Wandergruppe. Die Streckenplanung ging aber komplett an Lothar Klingenberg über. In seiner „Kündigung“ schreibt Klingenberg, er habe in den vergangenen rund zwei Jahren, in denen er die Routen alleine plant, von Seiten der Wanderer fast ausschließlich positive Rückmeldungen erhalten.

Offenbar waren einige Teilnehmer aber doch nicht so zufrieden, und machten ihrem Unmut bei Sitzungen des Seniorenbeirats Luft. Der Vorwurf: Die Wanderungen seien zu anspruchsvoll für Senioren. Als das Thema bei einer der Wanderungen aufkam, folgte ein verbaler Schlagabtausch, am Ende kündigte Klingenberg – selbst nicht Mitglied im Seniorenbeirat – nun sein ehrenamtliches Engagement für das Gremium. Er hätte sich unter anderem mehr Wertschätzung, Transparenz und eine offene Kommunikation gewünscht. Im Gegenzug wird er von einigen Mitgliedern des Seniorenbeirats als „nicht einfach“ beschrieben.

Karl Simon steht vor der Herausforderung, einen Nachfolger für Klingenberg zu finden. „Es tut mir leid, dass er aufhört, wir haben gut zusammengearbeitet.“ Die Planung für die bevorstehende Wanderung am 28. Mai wolle er noch selbst übernehmen, ab dann benötigt er einen Helfer. „Am besten jemanden, der gerne wandert und sich in der Region auskennt.“

Themen Folgen