Seniorenheim: 40 Infizierte und drei weitere Tote

25 Bewohner und 15 Mitarbeiter sind in dem Seniorenheim in Ingolstadt positiv auf das Virus getestet worden.

Stadt Ingolstadt unterstützt den privaten Betreiber so gut wie möglich. Wie sich Corona insgesamt in Ingolstadt entwickelt.

Im vom Coronavirus betroffenen Seniorenheim in Ingolstadt sind 25 Bewohner und 15 Mitarbeiter mit dem Virus infiziert. Das ist das Ergebnis aller durchgeführten Tests. Zudem gibt es weitere traurige Meldungen aus dem Seniorenheim.

Denn wie die Pressestelle der Stadt Ingolstadt meldet, ist nach der bereits vermeldeten Toten am Dienstag ein weiterer Bewohner gestorben (männlich, Jahrgang 1936). Ferner wurden dem Gesundheitsamt am Dienstag zwei weitere im Heim Verstorbene vom Sonntag gemeldet (weiblich, Jahrgänge 1927 und 1933), für die mittlerweile ein positives Testergebnis vorliegt.

Insgesamt sind in dem Seniorenheim in Ingolstadt jetzt vier Personen verstorben

Insgesamt sind somit vier Personen aus dem Seniorenheim verstorben, die positiv auf Corona getestet worden sind. Alle Personen waren in hohem Alter und hatten zum Teil mehrfache Vorerkrankungen. Gesundheitsamt und Sozialreferat stehen in ständigem Kontakt mit der Heimleitung und unterstützen den privaten Betreiber, wo möglich und nötig, heißt es weiter..

Die Entwicklung der Coronazahlen in Ingolstadt stellte sich am Dienstagnachmittag wie folgt dar: Das Gesundheitsamt meldet 177 aktiv positiv getestete Fälle und 66 genesene Personen. Inclusive der drei weiteren Toten im Seniorenheim sind nun sieben Menschen in Folge des Virus gestorben.

Das Klinikum Ingolstadt meldet insgesamt 59 Patienten, die an COVID-19 erkrankt sind und derzeit dort behandelt werden. Elf Patienten befinden sich auf der Intensivstation, 48 auf der Infektionsstation. Fünf weitere Patienten wurden mittlerweile in häusliche Quarantäne entlassen. (nr)

