vor 33 Min.

Seniorin erkennt Betrugsmasche

Warnung vor dubiosen Anrufern

Für die Polizei ist das Vorgehen nicht unbekannt. Denn immer wieder versuchen Betrüger, vor allem ältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen. Dabei spiegeln sie ihnen falsche Verwandtschaften vor und betteln um Geld. Erst am vergangenen Mittwoch wieder sollte eine 67-Jährige aus Eichstätt mit dieser Masche um ihr Geld gebracht werden. Die Seniorin reagierte laut Polizei jedoch richtig und fiel nicht darauf herein. Gegen 12 Uhr meldete sich eine weibliche Anruferin bei der 67-Jährigen und gaukelte ihr vor, eine Verwandte zu sein. Der Anruf begann – wie fast immer bei diesen Taten – mit dem Satz „Rate mal, wer da ist“. Die Unbekannte gab vor, für den Kauf einer Eigentumswohnung dringend Geld zu brauchen. Der 67-Jährigen kam der Anruf aber von Anfang an verdächtig vor und sie beendete das Gespräch, noch bevor die Unbekannte Forderungen stellen konnte. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor betrügerischen Anrufen. Die Tipps der Beamten:

Die Angerufenen sollen misstrauisch sein, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die aber nicht sofort zu erkennen sind.

Die Angerufenen sollen keine Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen preisgeben.

Die Angerufenen sollen den Telefonhörer auflegen, sobald der Gesprächspartner Geld fordert.

Nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen soll mit Familienangehörigen gesprochen werden.

Lassen Sie niemals Fremde rein.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Rufen Sie die 110, wenn Ihnen etwas verdächtig ist. (nr)

