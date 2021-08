Serie

vor 34 Min.

Der Schwalbanger im Stadtteilcheck: Ein Stadtteil mit buntem Kulturenmix

Plus Im Schwalbanger treffen zahlreiche Nationen aufeinander. Der Neuburger Stadtteil entwickelt sich in den vergangenen Jahren stark. Von einem sozialen Brennpunkt will das Stadtteilmanagement auf keinen Fall sprechen.

Von Anna Hecker

Es ist wie ein Schmelztiegel aus Ländern, Sprachen, Religionen, ein bunter Kulturmix, der sich da im Stadtteil Schwalbanger etabliert hat. Damit einher geht teilweise bis heute das Vorurteil, der Stadtteil sei ein sozialer Brennpunkt. Dem widersprechen die Stadtteilmanager Jürgen Stickel und Marek Hajduczek bestimmt. Stattdessen sei der Schwalbanger ein pulsierender, wachsender Ort, an dem sich in den vergangenen Jahren viel entwickelt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen