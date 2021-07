Die "Hummel-Ragwurz" – Gauklerin der Auenwiesen bei Neuburg

Plus Die Blume "Hummel-Ragwurz" gehört zur Familie der Orchideen und ahmt optisch weibliche Langhornbienen nach, um deren Männchen anzulocken. Auch in den Auen bei Neuburg ist sie zu finden.

Der Donau-Auwald zwischen Neuburg und Ingolstadt bietet vielen bedrohten Tier- und Pflanzenarten eine Heimat. Das Aueninstitut Neuburg erforscht seit über zehn Jahren dieses besondere Ökosystem und unterstützt so die Arbeit des Wasserwirtschaftsamtes Ingolstadt und der Naturschutzbehörde Neuburg und Ingolstadt bei deren Bemühungen, den Auwald und seine natürlichen Bedingungen zu erhalten. Hier wird regelmäßig über besondere Arten, fragile Beziehungen und Kuriositäten aus der Aue vor unserer Haustüre berichtet.