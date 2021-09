Ein Flughafen sorgt für Freud und Leid: Zell im Neuburger Stadtteilcheck

Plus Zell ist mit seiner über 1000-jährigen Geschichte einer der ältesten Stadtteile Neuburgs. Vor allem der Flugplatz der Bundeswehr prägte das Leben dort in den vergangenen Jahren sehr.

Ein Flughafen im kleinen beschaulichen Neuburg, das ist schon eine Besonderheit. Doch der Ortsteil Zell, von dem aus die Flieger der Bundeswehr starten, ist mehr als nur der Ort mit einer eigenen Startbahn. Ein attraktives Vereinsleben hält das Dorf zusammen. Trotz Stadtzugehörigkeit zu Neuburg seit dem Jahr 1976 lebt man hier immer noch auf dem Land.