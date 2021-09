Serie

vor 22 Min.

Ein zerschnittenes Dorf: So schneiden Rödenhof und Marienheim im Stadtteilcheck ab

Plus Die Neuburger Ortsteile Rödenhof und Marienheim trennt die B16. Und dann gibt es da noch etwas abseits gelegen Fleischnershausen. Begrenzt von Bundesstraße und Flugplatz kämpfen die Bürger hier mit besonderen Schwierigkeiten.

Von Gloria Geissler

Alte Eichen, dicht an dicht. Ein weitläufiger Wald stand einst da, wo heute der Neuburger Stadtteil Marienheim liegt. Doch evangelisch-reformierte Einwanderer waren Anfang des 19. Jahrhunderts in Neuburg angekommen. Sie brauchten Grund und Boden, um ihre Wohnhäuser zu errichten. Marie Leopoldine, die Witwe des bayerischen Kurfürsten Karl Theodor, hatte das Fleckchen Erde, dem sie noch heute ihren Namen gibt, vom Staat gekauft. Ab 1809 verkaufte sie die Parzellen an die Kolonisten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen