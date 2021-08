NR-Serie "Des oide Glump" zeigt: Das frühere Leben im Donaumoos

Der Kulturhistorische Verein Donaumoos hat rund 20.000 Objekte gesammelt, die das frühere Leben abbilden. Kleidung, Werkzeug, landwirtschaftliche Geräte - hier stellen wir die Museumsschätze vor.

Es sind gut 20.000 Objekte, die der Kulturhistorische Verein Donaumoos bisher gesammelt hat. Kleidung, Werkzeuge und andere Gegenstände des Gebrauchs aus früheren Tagen. Viele davon zeigen spezifisch das Leben, wie es damals im Moos tatsächlich Alltag war. Für die Neuburger Rundschau sucht Museumsleiter Fritz Koch Schmankerl heraus, die wir dann in unserer Serie "Des oide Glump" vorstellen. Damit unsere Leserinnen und Leser einen Eindruck davon bekommen, was in den Museumsschätzen so alles vor sich hinschlummert.

Serie der Neuburger Rundschau "Des oide Glump": Das frühere Leben im Donaumoos