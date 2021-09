Schickeria mit dem Kinderwagen: Antiker Fund auf einem Klingsmooser Dachboden

Plus Ein alter Kinderwagen auf dem Dachboden ist nichts Ungewöhnliches. Doch das Gefährt von Familie Centmeier aus Klingsmoos ist besonders: Wer ein solches hatte, war im 19. Jahrhundert schwer in Mode.

Schmal, hoch gebaut, mit großen Rädern, weißem Porzellangriff, genieteter Rückenlehne und einem hell bespannten Verdeck – der Kinderwagen von Fritz Centmeier entsprach der Mode der Gründerzeit im 19. Jahrhundert. Der Ende 2005 verstorbene Klingsmooser wurde am 24. Mai 1923 als Sohn des Landwirt-Ehepaars Otto und Josepha Centmeier geboren. Der Kinderwagen gehörte zu den Exponaten, die in einer Ausstellung über den Heimatforscher im Haus im Moos gezeigt wurde.