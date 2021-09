Serie

Stadtteilcheck: Kein Geschäft und kein Handyempfang in Bergen

Plus Bergen oder Baring, wie es die Einheimischen nennen, hat sich seinen dörflichen Charakter bewahrt. Neubaugebiete gibt es nicht, dafür reisen Touristen gerne an. Was den Neuburger Stadtteil so reizvoll macht.

Von Gloria Geissler

Ein dichter Wald trennt Neuburg von seinem wohl abgelegensten Ortsteil. Wer dann aber diesen verlässt, dem eröffnet sich ein wundervoller Blick auf Bergen. In einer Senke gelegen und umgeben von weitläufigen Feldern liegt das Dörfchen Baring, wie es von den Einheimischen genannt wird. Acht Kilometer außerhalb hat es sich seinen ganz eigenen Charme bewahrt. Und tatsächlich, die rund 400 Baringer sind gerne unter sich.

