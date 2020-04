vor 56 Min.

Sète hat sich komplett abgeriegelt

Corona-Krise: So geht es der Neuburger Partnerstadt

Die südfranzösische Partnerstadt Sète riegelt sich komplett ab: Inlandstouristen und Besitzer von Zweitwohnungen sind in der Mittelmeerstadt momentan unerwünscht, Besucher aus dem Ausland kommen ohnehin nicht. Polizisten kontrollieren die drei Zufahrtsstraßen und lassen nur Pendler, Lieferanten und Einsatzkräfte durch.

Die Verschärfung der ohnehin harten Ausgangssperre in Frankreich hat seinen Grund: Im Umkreis von Sète entlang des Thau-Beckens sind seit Mitte März bereits 24 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Die Sèter Klinik Saint Clair hat seitdem knapp 100 Erkrankte aufgenommen und behandelt. Fünf besonders betroffene Patienten seien verlegt und 26 geheilt nach Hause entlassen worden, schreibt die örtliche Tageszeitung Midi Libre.

Die 45.000-Einwohner-Stadt ist also ebenso wie der ganze Südwesten Frankreichs stark von der Pandemie betroffen. Stadträtin Jocelyne Cassany, die jetzt ihr Amt aufgibt, berichtet ihren Neuburger Freunden regelmäßig von der aktuellen Lage im Süden. Das Fischerfest St. Pierre zu Ehren des Schutzheiligen Petrus in Sète ist genauso abgesagt wie das Sèter Weinfest in Neuburg. Beide Feste wären im Juni gewesen. Sète tut sich wohl schwer mit der erstmaligen Absage des großen Saint-Louis-Festes mit Fischerstechen im August, aber letzten Endes wird wohl kaum eine andere Möglichkeit übrig bleiben.

Seit Staatspräsident Emmanuel Macron der Epidemie (mit bisher 20.000 Todesopfern) „den Krieg erklärt“ hat, gelten harte Kontaktverbote und Ausgangssperren. Letztlich darf man nur für wichtige Besorgungen aus dem Haus gehen. Ab 1. Mai soll es leichte Lockerungen geben, etwa mit Öffnungen von Gärtnereien und Baumärkten ähnlich wie in Deutschland. Ab 11. Mai sollen die beiden Sèter Kirchen wieder Gottesdienste erleben und frühestens Mitte Juli sollen Hotels, Gastronomie und Strandbäder unter Auflagen öffnen können. Die Tourismussaison 2020, so kommentieren die Betroffenen, könne man „wohl abhaken“. (rew)

Themen folgen