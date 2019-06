vor 10 Min.

Sèter Künstler stellen in Neuburg aus

Im Fürstengang sind ab Sonntag Fotografien und Skulpturen aus Neuburgs Partnerstadt zu sehen

Bereits vor 33 Jahren haben sich Neuburg und Sète zu einer Städtepartnerschaft vereint. Viele Neuburger hatten inzwischen die Gelegenheit, die Stadt am Mittelmeer mit ihrem Mont St. Clair, den zahlreichen Kanälen, dem Fischereihafen und den kleinen Gässchen in den Fischervierteln kennenzulernen. Jean Cassany und Jean Noel Pelizza, zwei Künstler, die stark in die Städtepartnerschaft eingebunden sind, stellen vom 16. Juni bis einschließlich 7. Juli im Neuburger Fürstengang ihre Werke aus. Die Ausstellung trägt den Namen „Sète“.

Jean Cassany möchte mit seinen Fotografien in die Atmosphäre seiner Hafenstadt eintauchen. Seine Bilder erzählen vom Leben der Fischer, sie zeigen die Fischerviertel abseits der Touristenströme und den Friedhof, auf dem der Dichter Paul Valery begraben ist. Die Fotos sind teils schwarz/weiß, aber auch farbige Fotografien gibt es zu sehen, die oft wie gemalt wirken.

Jean Noel Pelizza hat sich einem anderen Genre verschrieben. Er stellt Skulpturen aus Holz, Eisen oder Kupfer her, die er auf seinen Spaziergängen findet und neu verarbeitet. Damit möchte er auf unsere Verantwortung gegenüber unserem Planeten aufmerksam machen.

Die Vernissage mit den beiden Künstlern findet am kommenden Sonntag, 16. Juni, um 11.30 Uhr im Fürstengang statt. Die Ausstellung ist jeden Donnerstag und Freitag von 17 bis 19 Uhr und an den Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 11 bis 19 Uhr geöffnet. (nr)

