vor 45 Min.

Sèter Weinfest wird um einen Tag verlängert

Veranstaltung kollidiert nicht mit EM

Freunde des gepflegten Tropfens dürfte diese Nachricht freuen: Das Sèter Weinfest wird 2020 um einen Tag erweitert und findet demnach sowohl am Freitag, 5. Juni, als auch am Samstag, 6. Juni, auf dem Schrannenplatz statt. Das haben die Mitglieder des Partnerschaftsausschusses entschieden. Als Gründe für die Verlängerung nannte die Neuburger Tourismus-Chefin Christiane Dusse den hohen Organisationsaufwand und die Wetterabhängigkeit der Veranstaltung.

Aktuellen Überlegungen zufolge wird Manfred Enzersberger vom Café Zeitlos zusammen mit Michaela Enzersberger die Bewirtung der Gäste übernehmen. Wie der Gastronom in der Sitzung am Dienstag schilderte, soll für das Sèter Weinfest eine überdachte Bühne vom Café Zeitlos aus hinter dem Brunnen aufgebaut werden. Der Zwischenraum biete Platz für eine Tanzfläche. Links und rechts davon könnten zwei Pagodenzelte errichtet werden. Außerdem gebe es einen weiteren Getränkestand direkt auf dem Schrannenplatz. Dort wird unter anderem Wein ausgeschenkt, der aus der Gegend von Sète stammt. Diesen können Freunde des Weins dann unabhängig von Europameisterschaft und Fußball genießen: Die EM beginnt nämlich erst am 12. Juni. Indes trifft die Nationalelf erstmals am 16. Juni auf einen Gegner – und zwar auf Frankreich. (nr)