Sicherer Schulweg in und um Neuburg: Diese Tipps gibt die Polizei

Zum Schulbeginn ist erhöhte Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmer notwendig. Reflektoren, Übung, Kleidung: Wie Eltern in Neuburg-Schrobenhausen ihren Nachwuchs auf den Weg zum Unterricht vorbereiten können.

Die Ferien sind vorbei. Am morgigen Dienstag beginnt nach langer Sommerpause in Bayern die Schule wieder. „Damit sind alle Verkehrsteilnehmer aufgefordert, sich besonders vorsichtig und achtsam zu verhalten“, schreibt das Polizeipräsidium Oberbayern in einer Mitteilung. Einen sicheren Schulweg zu gewährleisten, sei eine Aufgabe, die Eltern, Schule und Sicherheitsbehörden gleichermaßen fordere. Die Polizei wird deshalb auch dieses Jahr wieder besonders im Schulumfeld Verkehrskontrollen durchführen.

Sicher im Auto zur Schule: Polizei kontrolliert angelegte Gute

Der Anteil der nicht gesicherten Auto-Insassen an den Verkehrstoten bleibt hoch. Wie die Beamten ausführen, war 2019 fast jeder fünfte im Auto tödlich verunglückte nicht angeschnallt. Im vergangenen Jahr kamen bayernweit 247 Menschen im Auto ums Leben – 47 davon trugen keinen Sicherheitsgurt. Auch drei Kinder kamen ums Leben, die als Mitfahrer nicht ordentlich angeschnallt waren. Die örtlichen Dienststellen werden nach eigenen Angaben in der Zeit vom 8. bis 11. September 2020 ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der Gurtanlege- und Kindersicherungspflicht legen.

Schwerpunktmäßig finden diese Kontrollen im unmittelbaren Bereich von Schulen, Kindergärten und stark frequentierten Schulwegen zu den relevanten Zeiten statt. Für die Aktion „Sicher zur Schule, sicher nach Hause“ werden Polizeibeamte ganz allgemein bis Ende September an Schulwegen unterwegs sein, um die Einhaltung der Verkehrsregeln sowohl im fließenden wie auch im ruhenden Verkehr zu überwachen.

Im Schuljahr 2019/2020 sank die Zahl der Schulwegunfälle im Präsidialbereich gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 47. Dabei wurden laut Ausführungen der Beamten 48 Kinder verletzt. Ein tödlicher Schulwegunfall war den weiteren Angaben zufolge aber nicht zu verzeichnen. Unterstützung bei der Schulwegsicherheit leisten bayernweit rund 30.000 ehrenamtlich tätige Schulweghelfer und Schülerlotsen. Sie sind den Kindern beim Überqueren von Straßen behilflich oder begleiten Fahrten in Schulbussen. Worauf können Eltern achten?

Schulweg in und um Neuburg: So können Eltern ihre Kinder vorbereiten

Helle, gut sichtbare, am besten mit reflektierenden Materialien ausgestattete Kleidung und Schulranzen verbessern die Erkennbarkeit von Kindern für andere Verkehrsteilnehmer wesentlich, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung.

in ihrer Mitteilung. Der Schulweg sollte zudem schon vor dem ersten Schultag mit den Kindern wiederholt geübt werden.

sollte zudem schon vor dem ersten Schultag mit den Kindern wiederholt geübt werden. Es gelte: „Nicht immer ist der kürzeste Weg auch der sicherste.“ Viele Gemeinden bieten etwa Schulwegpläne zur Orientierung an, mit deren Hilfe die sicherste Variante mit Querungshilfen wie Fußgängerampeln oder Zebrastreifen ausgewählt werden kann.

„Zeigen Sie Ihrem Kind das richtige Verhalten beim Überqueren einer Straße und weisen Sie es auf mögliche Gefahrenquellen hin“, heißt es außerdem.

Das richtige Verhalten beim Ein- und Aussteigen an Haltestellen sollte mit den Kindern besprochen und ebenfalls geübt werden.

Werde der Schulweg mit dem Privatauto bewältigt, sollten Eltern auf die richtige Sicherung ihrer Kinder in einem geeigneten Kindersitz achten.

mit dem Privatauto bewältigt, sollten Eltern auf die richtige Sicherung ihrer Kinder in einem geeigneten Kindersitz achten. Und: „Gehen Sie selbst immer mit gutem Beispiel voran – Eltern sind Vorbilder.“ (nr)

