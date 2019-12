20.12.2019

Sicherheitspolitik muss in Politikerköpfe

Rüstungsunternehmen wie die MBDA in Schrobenhausen brauchen vor allem eines: Planungssicherheit

Von Manfred Dittenhofer

„70 Jahre Nato – Zeit für den Ruhestand?“ Unter diesem gerade für ein Rüstungsunternehmen provokanten Titel lud die MBDA Deutschland GmbH in Schrobenhausen zu einem Podiumsgespräch ein, das vor allem für Mitarbeiter, aber auch für Entscheidungsträger aus der Umgebung gedacht war. Mit der Reihe „MBDA im Gespräch“ will das Unternehmen seine Mitarbeiter zu Themen, die auch das Unternehmen berühren, informieren.

Das Verteidigungsbündnis hat heuer seinen 70. Geburtstag gefeiert und ist damit wohl das stärkste und langlebigste Militärbündnis weltweit. Allerdings machte dieses nordatlantische Bündnis in jüngster Vergangenheit eher Negativschlagzeilen. Der französische Präsident Emmanuel Macron bezeichnete die Nato als „hirntot“. US-Präsident Donald Trump fand, sie sei „obsolet“.

Nun stellt sich die Frage, wie wichtig ist das Militärbündnis eigentlich für ein Rüstungsunternehmen wie MBDA in Schrobenhausen? 200 der rund 1100 Mitarbeiter von MBDA in Schrobenhausen sind mit einem Projekt beschäftigt, das kurz vor dem Vertragsabschluss steht und im Hagenauer Forst Arbeitsplätze sichern würde. Das Taktische Luftverteidigungssystem, kurz TLVS, an dem MBDA arbeitet, soll nicht nur die Bundeswehr mit einem hochmodernen Luftverteidigungssystem ausrüsten, sondern Deutschland in diesem Bereich in eine technologische Führungsrolle innerhalb der Nato bringen. Kommt es zum Vertragsabschluss – der bei den momentanen Turbulenzen in Berlin, mit denen niemand einschätzen mag, wie lange die große Koalition noch hält, gar nicht so sicher ist – würde das System zum Großteil in Schrobenhausen entwickelt werden. Ab 2027 könnte das bisherige Luftverteidigungssystem Patriot durch das neue System ersetzt werden.

Natürlich sei die Nato auch für die Rüstungsindustrie wichtig, so der Leiter Vertrieb und Geschäftsentwicklung der MBDA Deutschland, Peter Heilmeier. Denn die politisch-militärische Kooperation soll in weiteren Aufträgen münden. Nato-Partner, die dieselben Systeme verwenden, können leichter und flexibler zusammenarbeiten. Tatsächlich weiß aber niemand, wohin die Nato steuert. Hans-Lothar Domröse, Ex-General und Nato-Kommandeur, beleuchtete vor allem den militärischen Aspekt. Nur die Nato habe funktionierende Planungs- und Führungsstrukturen, die, auf sich alleine gestellt, kaum ein Mitglied auf die Beine stellen könne. Claudia Major, Beraterin der Berliner Politik, verwies auf die Problematik, wenn sich die USA aus dem Bündnis zurückziehen würden. Sie seien nicht nur die größten Geldgeber, sondern würden auch das größte Militärpotenzial stellen. Sabine Siebold berichtete aus ihrer Warte als beobachtende Journalistin. Nach Jahren, in denen Sicherheitspolitik kaum mehr eine Rolle gespielt habe, werde das Thema gesellschaftlich wieder eher wahrgenommen. Dennoch würden sich Politiker mit Bedrohungsanalysen und Zukunftsperspektiven sehr zurückhalten. Damit könne man keine Wahlen gewinnen. Peter Heilmeier wies auf die Zögerlichkeit hin. Ein Bedarf an Ausrüstung sei gegeben, bei der Truppe müsse auch einmal etwas ankommen. Von ersten Planungen bis zur Einführung eines Waffensystems können mehrere Jahrzehnte vergehen. Claudia Major sprach den meisten Nato-Mitgliedsstaaten, darunter auch Deutschland, die Souveränität ab. Denn zur Souveränität gehöre auch, dass der Staat seine Bevölkerung und sein Staatsgebiet verteidigen könne. Das sei vielen alleine nicht möglich. Deshalb sei die Nato wichtig wie eh und je. Nur würden sich viele Mitglieder gerade jetzt auf ihre Nationalstaatlichkeit zurückziehen. „Dann ist Souveränität nur noch Nein-Sagen.“ Eines aber war für alle Diskussionsteilnehmer klar: Die Nato hat an den 70 Jahren Frieden in Europa einen großen Anteil. Und miteinander sind alle stärker. Das müsse in die Köpfe der politischen Entscheider.

