Sie bekämpfen mit Traumtheater Benachteiligung

Mit ihren Angeboten wollen sie in und um Neuburg Türen öffnen: Jürgen Stickel, Stefanie Buchner-Joppich, Jennifer Rattka, Tanja Kolb und Harald Neumeier (von links) machen sich für zwölf- bis 26-jährige Menschen stark.

So wollen Jürgen Stickel, Stefanie Buchner-Joppich, Jennifer Rattka,Tanja Kolb und Harald Neumeier die Neuburger Jugend stärken.

Max hat es nicht leicht im Leben. Gerade ist der Junge 17 Jahre alt geworden. Doch hat er weder Schulabschluss noch Perspektive. Dafür ein ausgewachsenes Problem mit Alkohol. Schicksale wie das, zugegeben fiktive, von Max gibt es überall, und es gibt viele. Zu verhindern, dass Jugendliche wie er abdriften – das haben sich Jürgen Stickel, Stefanie Buchner-Joppich, Jennifer Rattka, Tanja Kolb und Harald Neumeier für Neuburg vorgenommen. Gemeinsam unterstützen sie das Projekt „Jugend stärken im Quartier“, kurz Justiq, dessen Ziel es ist, soziale Benachteiligungen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ebenso wie individuelle Beeinträchtigungen am Übergang von der Schule in den Beruf zu überwinden. Bisher konnte das Quintett 282 Teilnehmer für Justiq in Neuburg gewinnen. Um ihr Projekt verlängern zu können, fehlen bis Jahresende noch etwa 35.

Zielgruppe sind vor allem Jugendliche

Ein besonderer Schwerpunkt des Projekts liegt auf Quartieren. Hier sind sogenannte Mikroprojekte verankert. In Neuburg betrifft das die Gebiete Donauwörther Berg, Schwalbanger und Ostend. Wie Harald Neumeier von der Stadtverwaltung erklärt, müssen die Teilnehmer zu 51 Prozent aus diesen Quartieren stammen. Allerdings können auch Jugendliche aus anderen Bereichen die hiesigen Beratungsdienste in Anspruch nehmen, fügt Stefanie Buchner-Joppich von der Caritas an. Zielgruppe, sagt sie weiter, seien junge Menschen im Alter von zwölf bis 26 Jahren, denen es an Perspektiven im Bereich Schule, Ausbildung, Arbeit und Gesellschaft fehlt. „Sie können niedrigschwellig bei uns Hilfe suchen und werden unterstützt.“ Das alles, sagt sie, basiere auf Freiwilligkeit. Das gesamte Projekt Justiq, ein Modellprogramm, kombiniert verschiedene sozialpädagogische Angebote. Demnach umfassen vier methodische Bausteine eine intensive sozialpädagogische Einzelfallarbeit (Case Management), aufsuchende Jugendsozialarbeit direkt auf der Straße (etwa Streetwork), niedrigschwellige und kurzfristig angelegte sozialpädagogische Beratungs- und Unterstützungsangebote (Clearing) sowie eine Vielzahl von örtlich spezifischen Mikroprojekten.

Teilnahme an der Freizeitgestaltung

In diesem Zusammenhang, sagt Jürgen Stickel, sei Prävention von großer Bedeutung. Der Sozialpädagoge ist verantwortlich für die Jugendarbeit in den Quartieren Ost-end und Schwalbanger. „In diesem Mikroprojekt geht es vor allem um die Möglichkeit zur Teilhabe und Freizeitgestaltung.“ Unter anderem biete man einen Ort, wo sich Jugendliche und junge Erwachsene angeleitet mit ihrer Peer Group treffen und individuell Unterstützung bekommen können. Daneben engagieren sich diese Jugendlichen zum Beispiel in der Nachbarschaftshilfe. „Sie identifizieren sich mit ihrem Stadtteil“, betont Stickel. Die dort lebenden Bürger nehmen das Engagement wahr.

Ein weiteres Mikroprojekt ist das Traumtheater von Tanja Kolb, das in diesem Jahr 15-jähriges Bestehen feiert. „Hier können Jugendliche ihre Fähigkeiten im geschützten Raum erkunden und ausleben“, erklärt sie. Treten die jungen Erwachsenen mit dem Theater an die Öffentlichkeit, so erleben sie Erfolg. „Die Menschen öffnen sich.“ Man lerne ihre Probleme und familiären Hintergründe kennen.

Jugendliche bekommen Tagestruktur

Stefanie Buchner-Joppich von der Caritas leitet das dritte Mikroprojekt: Tagesstruktur. Zu ihr kommen Jugendliche, die bereits Erfahrung mit Sucht oder psychischen Erkrankungen haben. Oft fehlt es ihnen an Lebensinhalt. „Dann geht es darum, überhaupt eine Tagesstruktur zu etablieren und berufliche, schulische und gesundheitliche Perspektiven zu schaffen“, sagt Buchner-Joppich. Finanziell gefördert wird das modellbasierte Projekt Justiq durch das Bundesbau- und Bundesfamilienministerium, den Europäischen Sozialfond, den Landkreis sowie die Stadt Neuburg.

Termin Am 12. Juli um 17 Uhr wird im Bürgerhaus Ostend der Film „Blut muss fließen – Undercover unter Nazis“ (ab 12) mit Regisseur Peter Ohlendorf gezeigt, der sich im Anschluss für Diskussionen bereithält. Der Eintritt ist frei.

