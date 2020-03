vor 17 Min.

Sie haben mehr als tausend Stunden Arbeit geleistet

Diese Menschen wurden bei der Hauptversammlung der BRK-Bereitschaftsgruppe in Burgheim für ihre Dienste geehrt

Die Bereitschaftsgruppe Burgheim des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) hat ihre Mitglieder zur Hauptversammlung geladen, um Dank für die geleistete Arbeit zu sagen – und um verdiente Mitglieder für ihren teilweise Jahrzehnte andauernden Einsatz zu ehren.

Markus Fahrmayr hatte ins Bräustüberl nach Burgheim gebeten, um das Jahr 2019 zu bilanzieren. Insgesamt konnte er von 1218,78 Stunden ehrenamtlicher Einsatzzeit berichten, wobei der größte Teil, also 245,1 Stunden, alleine vom Helfer vor Ort (HvO) bei 249 Einsätzen geleistet wurde. Von den Anwesenden gab es ausschließlich lobende Worte für die Burgheimer Gruppe. Elfriede Müller, 2. Stellvertretende Vorsitzende des BRK Kreisverbandes Neuburg-Schrobenhausen, und der 2. Bürgermeister Peter Specht zogen sinnbildlich den Hut vor dem Geleisteten. Der Vize-Kreisbereitschaftsleiter, Harald Brohl, beleuchtete noch eine weitere Seite: „Wenn ihr über 1200 Stunden ehrenamtlichen Dienst ableistet, bedeutet dies im Umkehrschluss, dass eure Familien in dieser Zeit auf euch verzichten müssen“. Auch Kreisgeschäftsführer Robert Augustin nahm sich den 1218,78 geleisteten Stunden an und errechnete, dass die Bereitschaft in Burgheim den Steuerzahlern 30.126,73 Euro gespart hatte.

Im Anschluss wurden langjährige und verdiente Mitglieder ausgezeichnet. Yvonne Züchner-Dahms und Achim Züchner wurden für ihr fünfjähriges Jubiläum und Bereitschaftsleiter Markus Fahrmayr für 20 Jahre ausgezeichnet.

Auf 40 Jahre BRK-Zugehörigkeit dürfen Silke Sigl-Schenke und Herbert Kammerer zurückblicken. Als besondere Ehrung erhielten Anita Beltz und Markus Fahrmayr noch die Medaille „Flüchtlingshilfe“ übergeben. (tbb)

