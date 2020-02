05.02.2020

Sie helfen Menschen

Ehrungen für langjährigen Dienst im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Mit einem Gottesdienst begannen die Mitarbeiter des Caritasverbands Neuburg-Schrobenhausen ihre Jahresanfangsfeier. Pfarrer Werner Dippel stellte in seiner Predigt in Anlehnung an einen Text von Leonhard Cohan heraus, dass wir Menschen oft aus Rissen bestehen, keine glatten Lebensläufe haben oder von Krankheit geprägt werden. „Aber durch jeden Riss scheint ein Licht“, welches heilen könne, dies sei Jesus. So stellte er die Verbindung zu den Mitarbeitern des Caritasverbands her, die durch ihre zahlreichen Dienste Menschen in Not helfen und begleiten.

Bei dem anschließenden Empfang berichteten Caritas-Vorsitzende Elisabeth Teschemacher und Geschäftsführer Hans-Peter Wilk über das arbeitsame und erfolgreiche vergangene Jahr 2019. In Anwesenheit der hauptamtlichen Mitarbeiter sowie der Mitglieder des Vorstands und des Caritas-Rates hob Wilk vor allem den im November 2019 erfolgten Umzug der Schrobenhausener Mitarbeiter mit ihren Diensten in das neue Beratungszentrum in der Bartengasse 6 hervor. Im Laufe dieses Jahres werde das Gebäude, welches nun alle Dienste in Schrobenhausen unter einem Dach vereint, eingeweiht werden. Hans-Peter Wilk dankte neben den Mitarbeitern vor allem Elisabeth Teschemacher für ihr großes ehrenamtliches Engagement bei der Verwirklichung des Bauprojekts: „Ich weiß nicht, wie ich es ohne dein Engagement geschafft hätte“, bedankte sich Wilk und überreichte Teschemacher als kleine Anerkennung einen Blumenstrauß. Elisabeth Teschemacher freute sich, zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihren langjährigen Dienst am Nächsten ehren zu dürfen.

Geehrt wurden für zehn Jahre Silvia Gerbl und Peter Prowe; für 20 Jahre Gabriele Regnat, Veronika Schruff und Gabriele Wimmer und für 25 Jahre Susanna Schelchshorn.

Themen folgen