Sie ist blind - und strickt aufwendige Pullover und Jacken

Gabriele Becker ist von Geburt an blind und hat an der Blindenschule gelernt, rechte Maschen zu stricken. Den Rest hat sie sich selbst beigebracht.

Plus Gabriele Becker ist von Geburt an blind. In der Schule hat sie gelernt, einfache rechte Maschen zu stricken. Doch damit hat sie sich nicht zufrieden gegeben.

Von Andrea Hammerl

Sie ist Perfektionistin. Eine Masche schaut aus wie die andere, fast als seien die aufwendigen Muster, die Gabriele Becker strickt, nicht handgearbeitet, sondern mit der Maschine gestrickt. Ob Pfauenmuster, Schneeflöckchen-, Wellen- oder Mandelblütenmuster, Rhomben mit Kreuzung, Blattmuster mit Strich, Karomuster mit Zopf oder Netzpatent – die 64-Jährige kennt sie nicht nur alle auswendig, sondern kann sie auch tastend identifizieren. Denn Gabriele Becker ist von Geburt an blind, verursacht durch eine Toxoplasmose-Infektion ihrer Mutter während der Schwangerschaft. „Meine Hände sind meine Augen“, erklärt sie, wenn ihr Gegenüber kurz stutzt, weil sie davon spricht, sich etwas „anzuschauen“.

Gabriele Becker, die seit rund sieben Jahren mit ihrem Mann in Reichertshofen lebt, stellt höchste Ansprüche an ihre gestrickten Werke. „Ich darf keinen Fehler machen“, sagt Annemarie Schindlbeck augenzwinkernd. Die Leiterin der Sitzweil am Hundszeller Bauerngerätemuseum hat Gabriele Becker vor zwei Jahren in einer Manchinger Strickgruppe kennengelernt. Beide saßen jeweils an einer Stirnseite des Tisches. Dabei fiel Annemarie Schindlbeck auf, dass ihr Gegenüber sich unterhielt und überall hinsah, nur nicht auf ihr Strickzeug. „Entschuldigen Sie, Sie stricken doch ein kompliziertes Muster – wie machen Sie das, wenn sie nicht hinschauen?“, sprach sie Gabriele Becker an. Die Antwort verblüffte sie noch mehr: „Ich bin ja blind!“ Die meisten Muster könne sie problemlos nebenbei stricken, „und wenn ich ein kompliziertes Muster wie das „Namenlose“ habe, dann nehme ich das nicht mit zur Strickgruppe“.

Die Strickmuster lässt sich Gabriele Becker vorlesen

Seitdem besucht Annemarie Schindlbeck sie regelmäßig und unterstützt sie – etwa beim Fertigstellen der Pullover, Westen, Schals, Dreiecktücher, Jacken oder Mützen. „Viel muss ich nicht machen“, verrät Annemarie Schindlbeck, „denn Frau Becker nutzt raffinierte Strickmuster“. Die ermöglichen oft das Stricken an einem Stück einschließlich der Ärmel, die dann nicht mehr mühsam eingesetzt werden müssen. Meist geht es also nur darum, Fäden zu vernähen oder Knöpfe anzunähen. Und das macht Annemarie Schindlbeck mit höchster Sorgfalt – natürlich nicht nur, weil es kritisch überprüft wird. „Ich musste noch nicht korrigieren, aber natürlich schaue ich es mir genau an“, sagt Gabriele Becker und lacht.

Annemarie Schindlbeck zeigt eines der Werke von Gabriele Becker. Der pinkfarbene Pullover kombiniert ein Lochmuster mit einem Blütenmuster.

Auch wenn sie neue Muster ausprobieren will, ist die Freundin ihr eine wertvolle Hilfe, indem sie Zeichen-Strickmuster vorliest oder ins Diktiergerät spricht. Auch hier passt Gabriele Becker hochkonzentriert auf. Sie registriert jeden Versprecher. „Da ist ein Fehler drin, da kommt eine andere Maschenzahl heraus“, protestiert sie dann sofort. „Frau Becker hat ein phänomenales Gedächtnis“, findet Annemarie Schindlbeck. Strickmuster in Blindenschrift gibt es nicht. Deshalb kauft Gabriele Becker gerne ausformulierte Strickmuster, denn dafür kann sie ihren Scanner nutzen, der sie ihr vorliest.

Die blinde Strickerin mag ihre Wolle in kräftigen Farben

Weitere Hilfsmittel sind eine Schablone für Nadelstärken, die es ähnlich auch für Sehende gibt, nur dass ihre Variante tastbare Zahlen hat. Die Wollfarben ihrer Muster und Werke weiß Gabriele Becker auswendig, obwohl sie als Geburtsblinde nie Farben gesehen hat. „Ich habe eine gewisse Vorstellung“, sagt sie, und Annemarie Schindlbeck ergänzt: „Frau Becker mag kräftige Farben.“ Tatsächlich sind die meisten der Pullover und Westen, die sie aus ihrem Fundus zeigt, in kräftigen Pink-, Rot- oder leuchtenden Türkis- oder Blautönen gehalten.

Stricken gelernt hat Gabriele Becker in der Blindenschule in Karl-Marx-Stadt, wie Chemnitz zu DDR-Zeiten hieß – allerdings nur rechte Maschen. Als sie 14 Jahre alt war, ermutigte ihre Pionierleiterin sie, Pullover zu stricken. „Diese blinde Pionierleiterin war mein großes Vorbild“, erinnert sich die heute 64-Jährige. Ihre eigene Mutter dagegen hatte Zweifel, ob das junge Mädchen nicht überfordert wäre und bat die Pionierleiterin, ihrer Tochter eine rote Weste zu stricken. „Das kannst du selber“, sagte diese jedoch zu ihrem Schützling. Und in der Tat: Gabriele Becker fuchste sich hinein, strickte ein Perlmuster und freute sich am Ende riesig über das Lob der Pionierleiterin: „Das sieht besser aus als bei meiner Schwiegertochter.“

Gabriele Becker kann Strickmuster ertasten und identifizieren. Bild: Andrea Hammerl

Die meisten Strickwaren verschenkt oder verkauft Gabriele Becker

Der Mangel an Modischem im Sozialismus war ihre Motivation, immer aufwendigere Strickmuster auszuprobieren. „Ich wollte etwas Schönes haben, das nicht alle hatten“, erklärt sie. Denn in der DDR musste man Beziehungen haben, „um etwas Schönes kaufen zu können“. Oder Glück, wie sie lachend anhand einer Anekdote erzählt. Einen bestimmten Strampler für ihren Sohn hatte sie sich eingebildet und war dafür 200 Kilometer weit gefahren. „Zurückgekommen bin ich mit einem Gefrierschrank“, sagt sie, „denn als ich ankam, packten sie gerade Gefrierschränke dritter Wahl aus“. Einer war noch übrig. Die Beule an der Seite störte Gabriele Becker nicht, sie schlug zu. Den Strampler hat sie dagegen nicht bekommen.

Die meisten ihrer gestrickten Werke trägt sie selber oder verschenkt sie an Verwandte oder Freunde. Manchmal verkauft sie auch das ein oder andere Stück. „Einmal habe ich sogar im Zug einen Schal verkauft“, erzählt sie. Durchs Stricken kommt sie leicht ins Gespräch mit anderen Menschen. Ihre Strickmethode ist hierzulande eher unüblich. Statt den Faden um den linken Zeigefinger zu wickeln und mithilfe der von der rechten Hand geführten Nadel durch die Masche zu ziehen, führt Becker den Faden mit der rechten Hand und wickelt ihn um die Arbeitsnadel der linken Hand. Eine Methode, die nicht speziell von Blinden genutzt wird, sondern eher regional unterschiedlich verbreitet ist.

Gabriele Becker zeigt eines ihrer vielen Strickwerke. Bild: Andrea Hammerl

Norwegermuster mag die blinde Strickerin aus Reichertshofen nicht

Auf ihrer persönlichen Wunschliste steht „etwas für die Abendgarderobe“. Wie das genau aussehen soll, weiß sie noch nicht. Auf jeden Fall wird es nichts in Norwegermuster – nicht nur, weil das weniger zu Abendanlässen passen würde, sondern weil diese aus vielen Farben bestehen – die sie natürlich nicht tasten kann. Das aber ist ihr wichtig, um Fehler erkennen zu können. Sollte sie etwas entdecken, dann kennt sie kein Pardon. Dann zieht sie ihr Werk wieder auf, wenn es sich nicht durch Zurückstricken weniger Maschen reparieren lässt. Bei komplizierten Mustern hilft ihr Annemarie Schindlbeck mitunter beim Aufziehen und Wiederhochnehmen der Maschen. „Da bin ich schon ganz schön ins Schwitzen geraten“, verrät sie, und Gabriele Becker schmunzelt still in sich hinein.

