09.07.2018

Sie machen die Heimat lebenswert

Landrat Roland Weigert und Ministerialdirektor Markus Gruber würdigen freiwilliges Engagement der Bürger im Landkreis. 2500. Ehrenamtskarte ging an Anna Manhart aus Burgheim

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen leben viele Bürger, die in rund 1000 Vereinen und Einrichtungen ehrenamtlich aktiv sind. Als Anerkennung für die freiwillige Leistung händigt der Landkreis seit dem Jahr 2011 die Bayerische Ehrenamtskarte aus. Vergangenen Samstag übergab Landrat Roland Weigert nun die 2500. Ehrenamtskarte im Rahmen einer Feier im Gasthof Bogenrieder in Waidhofen an Anna Manhart aus Burgheim.

Zudem hatte Weigert die schöne Aufgabe, zahlreiche weitere, „frisch gebackene“ Karten-Inhaber auszuzeichnen. Die hohe Zahl der Ehrenamtlichen im Landkreis würdigte auch das Bayerische Sozialministerium. So kam Ministerialdirektor Markus Gruber nach Waidhofen, um den engagierten Helfern persönlich zu danken. Während der Feier erhielten die Ehrenamtlichen die goldene, unbefristet gültige Ehrenamtskarte, beziehungsweise die blaue Ehrenamtskarte überreicht, die für drei Jahre ausgestellt ist. Den Empfängern sprachen Landrat Weigert und Ministerialdirektor Gruber ihre große Wertschätzung aus. „Was alle Geehrten auszeichnet und verbindet, ist ihr persönlicher Einsatz in einem Ehrenamt“, betont der Landkreischef. „Sie sind Menschen, die seit vielen Jahren unermüdlich Verantwortung für unsere Gemeinschaft übernehmen und den Landkreis damit zu dem machen, was er ist, unsere lebenswerte Heimat.“ Ergänzend fügte Markus Gruber hinzu, dass es Menschen gebe, die mehr tun, als sie müssten. Gerade dies mache die Qualität des Zusammenlebens in einer Gesellschaft aus: „Die Ehrenamtlichen engagieren sich, weil es ihnen wichtig ist.“ Im Freistaat engagierten sich über fünf Millionen Ehrenamtliche und damit fast jeder und jede Zweite über 14 Jahre. Diese Zahlen zeigten ganz deutlich, wie tief verwurzelt das Ehrenamt im bayerischen Bewusstsein sei.

Stellvertretend für alle Inhaber der Ehrenamtskarte hob Landrat Weigert die Leistung von Anna Manhart hervor, die die 2500. Ehrenamtskarte entgegennahm. Die Burgheimerin ist seit 2006 in der Pfarreiengemeinschaft Sinning, Ober-, Unterhausen und Dezenacker aktiv und engagiert sich zudem seit 2016 im BRK-Kreisverband. Dort ist sie Mitglied im Kriseninterventionsteam. Zusätzlich hat sie eine Sanitätsausbildung absolviert. Im Rahmen der Dankeschön-Veranstaltung überreichte Roland Weigert zudem das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten sowie die goldene Ehrenamtskarte an Gudrun Schneider. Damit wurde ihr langjähriges Engagement für den TSV Ober-/Unterhausen gewürdigt.

Die Bayerische Ehrenamtskarte ist ein „Dankeschön mit Mehrwert“ für langjähriges ehrenamtliches Engagement. Sie ist bayernweit gültig in allen Landkreisen und Städten, die sich an der Aktion beteiligen. Sie gewährt Vorteile wie vergünstigte oder kostenlose Eintritte in Gärten, Schlösser und Museen der Bayerischen Schlösser und Seenverwaltung. Zudem veranstaltet das Landratsamt regelmäßig Verlosungsaktionen nur für die Inhaber der Ehrenamtskarte. Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen war im Oktober 2011 nach dem Pilot-Landkreis Cham der erste in Bayern, der die Ehrenamtskarte einführte. Eine der treibenden Kräfte hinter dem Projekt war Kreisrat Fritz Goschenhofer, der regionale Partner, die den Karteninhabern Vergünstigungen gewähren, akquirierte. (nr)

Themen Folgen