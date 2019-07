00:35 Uhr

Sie muntern kranke Kinder auf

Schüler der Paul-Winter-Realschule besuchen einen Workshop für Klinikclowns. In diesem lernen sie nicht nur, wie sie kranke Kinder zum Lachen bringen. Im Idealfall werden sie so langfristig zu „professionellen“ Klinikclowns

Von Luis Hopfner

Sie gehen regelmäßig durch die Gänge des Neuburger Klinikums, um die Patienten aufzumuntern: die Klinikclowns. „Es geht einfach darum, kranke Kinder zum Lachen zu bringen“, meint Leon Seißler, 16 Jahre alt, Schüler der Paul-Winter-Realschule und Teilnehmer am Workshop für junge Klinikclowns.

Dieser findet in einem Zimmer des Jugendzentrum Neuburgs statt. Zwölf Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren, alle mit den obligatorischen roten Nasen, proben auf der kleinen Bühne des Raumes szenische Übungen, zum Beispiel eine Modenschau oder das Darstellen von Flugzeugpassagieren. Sie sollen aber nicht nur in der Gruppe auftreten, einmal stellt sich jeder Einzelne vor die versammelte Gruppe und gibt ein Statement, bestehend aus einem einzigen Wort, ab. Es soll den Einzelnen dazu bringen, seine ganz speziellen Eigenheiten in die eigene Bühnenfigur, also den jeweiligen Clown, einzubringen und die Basisbegriffe der Clownerie zu begreifen: Echtheit und Präsenz. „Clownerie ist doch eigentlich ein sehr sensibles Thema. Man gibt mit der roten Nase quasi die Erlaubnis, über einen lachen zu dürfen“, meint Charlotte Liepelt. Sie ist selbstständige Künstlerin der bayerischen Klinikclowns und leitet den Workshop, der dieses Jahr zum ersten Mal stattfindet.

Die Teilnehmer sind alle Schüler der Paul-Winter-Realschule, die sich für dieses ganz besondere Wahlfach entschieden haben, das von der Lehrerin Sigrid Lösch geleitet wird. Diese hat das Wahlfach ins Leben gerufen und geht mit den Schülern regelmäßig auf den Stationen 4 und 5 im Neuburger Krankenhaus durch die Gänge und bringt mit Clownerie und Zaubertricks die kranken Kinder dort zum Lachen. Die Schüler machen das zwar auf rein freiwilliger Basis, auf lange Sicht sei das Ziel aber, die Jugendlichen als „professionelle“ Klinikclowns beizubehalten, sodass diese auch noch später durch die Kliniken gehen können, sagt Lösch.