vor 8 Min.

Sie schreibt schnell und treffsicher am Computer

Das Kultusministerium ehrt 15 Schüler. Darunter auch Stefanie Kampa aus Neuburg

„Unsere Preisträgerinnen und Preisträger des diesjährigen Bayerischen Schülerleistungsschreibens tippen blitzschnell und nahezu fehlerfrei. Eine beeindruckende Leistung“, gratulierte Kultusminister Michael Piazolo. Im Rahmen eines Festakts im Kultusministerium prämierte Leitender Ministerialrat Konrad Huber, Stellvertreter für den Bereich Realschulen, 15 Schüler für ihre herausragenden Ergebnisse im Bereich der Texterfassung und -organisation.

Eine von ihnen ist Stefanie Kampa vom Neuburger Descartes-Gymnasium. Sie wurde Landessiegerin beim Schülerleistungsschreiben. Huber betonte: „Nicht nur Fingerfertigkeit ist bei der Textverarbeitung am Computer gefragt. Ebenso wichtig ist es, die Inhalte der Vorlagen rasch und richtig zu erfassen und mit moderner Software zu verarbeiten. Diese Fähigkeiten helfen unseren Jugendlichen sicher auch im Berufsleben.“

Über 35.000 Schüler der bayerischen Berufsfachschulen, Berufsschulen, Gymnasien, Mittel-, Real-, Wirtschafts- und Förderschulen haben beim diesjährigen Bayerischen Schülerleistungsschreiben mitgemacht.

Im Bereich Texterfassung besteht die Aufgabe der Teilnehmer darin, innerhalb von zehn Minuten eine Textvorlage digital zu erfassen – mit möglichst vielen Anschlägen bei gleichzeitig geringer Fehlerzahl. Dabei erzielte eine Teilnehmerin 5621 Anschläge bei nur sieben Fehlern. Bei der Textorganisation geht es darum, in zehn Minuten möglichst viele Korrektur- und Bearbeitungshinweise in einer Textvorlage fehlerfrei umzusetzen. Das beste Ergebnis lag hier bei 137 Korrekturen mit nur fünf Fehlern.

Der Wettbewerb des Bayerischen Stenografenverbands findet seit 1932 statt. Die Anforderungen haben sich im Verlauf der Jahrzehnte entsprechend der jeweiligen technischen Möglichkeiten und Anforderungen gewandelt: Umfasste das Leistungsschreiben zunächst je eine Richtig- und Schnellschreibprobe in Kurzschrift, so wurden in den 70er und 80er Jahren die Landessieger in Kurzschrift und Maschinenschreiben geehrt.

1991 wurde der Wettbewerb erstmals in der Kategorie Maschinenschreiben am Textsystem ausgetragen. Die aktuellen Wettbewerbskategorien sind Texterfassung und Textorganisation. (nr)

Themen folgen