vor 22 Min.

Sie sind ihm ans Herz gewachsen

Hans Mayr dankt als Feuerwehrreferent ab

Die Zeit ist reif für einen Wechsel: Nach 24 Jahren Dienst als Feuerwehrreferent übergibt Stadtrat Hans Mayr das Zepter an den frisch gewählten, jungen Stadtrat und Feuerwehrmann Peter Ziegler. Der Bauunternehmer selbst bleibt Wirtschaftsreferent im Stadtrat.

Da große Versammlungen auch auf absehbare Zeit nicht möglich sein werden, verabschiedet sich Hans Mayr in einem Schreiben offiziell von den Verantwortlichen der Feuerwehren, den in der Zeit amtierenden Oberbürgermeistern, den Stadträten und den zuständigen in der Verwaltung. Er durfte „herausragende Feuerwehrpersönlichkeiten“ kennenlernen, die ihm ans Herz gewachsen sind und mit denen er viel erleben durfte.

Als ein herausragendes Ereignis zählt er exemplarisch das Pfingsthochwasser 1999 auf, bei dem die Stärke und der hohe Ausbildungsstand der Neuburger Stützpunktfeuerwehr und der zehn Stadtteilfeuerwehren zum Tragen kamen. Diese große Leistung habe nur durch die Einsatzfreude der Feuerwehrkameraden und den hohen Ausbildungsgrad aufgrund permanenter Schulungen gewährleistet werden können. Basis dafür sei die Unterstützung der Stadt, die versucht, regelmäßig die Immobilien und Gerätschaften mit erheblichem finanziellen Aufwand auf einen zeitgemäßen Stand zu bringen.

Durchschnittlich 500.000 Euro pro Jahr hat die Stadt in den vergangenen 20 Jahren in das Feuerwehrwesen investiert. Sinn und Zweck der Investitionen in Neubauten, An- oder Umbauten der Feuwehrhäuser sind nicht nur der Feuer- und Katastrophenschutz, sondern auch die Festigung und Bindung der Dorf- oder Stadtteilgesellschaften. In einigen Stadtteilen sind die Häuser noch die einzigen öffentlich zugänglichen Versammlungsstätten.

Für Hans Mayr war es „eine große Verantwortung und Ehre“, die Interessen der Kameraden der FFW im Neuburger Stadtrat vertreten zu dürfen. Außer bei den knapp 600 Aktiven will er sich bei den Kommandanten der Neuburger Feuerwehr in seiner Zeit, Roland Neumann, Christian Braun und Markus Rieß, besonders bedanken. In den kommenden sechs Jahren wird er zwei Drittel seines Stadtratsgrundgehalts von 100 Euro im Monat der gesamten Neuburger Feuerwehr als Spende zur Verfügung stellen. (nr)

Themen folgen