Sie singen wieder

Gesangsklasse von Vhs-Dozentin Julia Israelian lädt wieder zum Konzert

Von Brigitte Clemens

In dem Gebäude der Volkshochschule, kurz Vhs, in Neuburg wurde es mit dem Lockdown im März 2020 ziemlich still. Die Begleitungsakkorde auf dem Piano der Gesangspädagogin Julia Israelian erklangen nicht mehr. Auch die Stimmen ihrer Schülerinnen und Schüler waren verstummt. Kein Unterricht konnte stattfinden. Wie war der Jubel groß, als es nach den Pfingstferien wieder losging, und das gleich mit doppelter Power, denn die siebzigjährige Georgierin holte jede ausgefallene Stunde gewissenhaft nach, was für ihre Schüler bis zu den Sommerferien meist zweimal pro Woche Unterricht bedeutete.

Nun findet der Gesangsunterricht sicher statt: Ankommen und Gehen mit Mundschutz, Handdesinfektion ebenfalls. Die Lehrerin reinigt jeweils Pulte und Tische mit Desinfektionsmitteln – und der Abstand zwischen Israelian und den Sängern ist groß geworden, es wird häufig gelüftet. Die Dozentin sitzt hinter einer Plexiglaswand am Klavier und am anderen Ende des Zimmers agieren die Schüler.

Trotz allem macht allen das Singen enormen Spaß, viele haben interessante Stücke einstudiert und möchten diese nun auch „loswerden“.

Deshalb lädt die Gesangsklasse von Julia Israelian wieder einmal zum Konzert. Es soll am Sonntag, 25. Oktober, um 17 Uhr stattfinden, und zwar in der Apostelkirche, denn da ist der Raum groß genug und die bekannten Hygienekonzepte können umgesetzt werden. Der Eintritt ist wie immer frei.

Das Konzert gestalten werden etwa 14 ihrer Schülerinnen und Schüler, die sich in einem Alter von 30 bis 85 Jahren bewegen.

Zu hören sein werden Lieder, Chansons, Arien, Musicalmelodien und auch auf das eine oder andere Duett darf man gespannt sein.

Besonders für die Gesangspädagogin Israelian in diesem Konzert wird sein, dass „La Pastorella del´Alpi“ von Gioachino Rossini von einer ihrer Schülerinnen zu hören sein wird. Es ist das Musikstück, das die Lehrerin selbst vor 50 Jahren zur Aufnahmeprüfung in die Musikhochschule in Tiflis gesungen hat.