Sie sitzen nicht auf Tauben- sondern Gipseiern

Plus Seit Jahren überwintern bis zu 300 verwilderte Tauben in Unterstall und verteilen sich im Dorf. Wie man der Taubenplage dort tierschutzgerecht Herr werden will.

Von Andrea Hammerl

Taubenschlag statt Gefriertruhen: Ein Dutzend Jungtauben, circa zwei Monate alt, bevölkert seit zehn Tagen den neugebauten Taubenschlag unter dem Dach des ehemaligen Unterstaller Gefrierhäuschens. Hier hatten die Unterstaller Familien in den 50er und 60er Jahren eigene Fächer in den dort untergebrachten gemeinschaftlichen Gefrierschränken. Unterstützt vom Geflügelzuchtverein Donaumoos geht Bürgermeister Tobias Gensberger die Taubenplage in Unterstall tierschutzgerecht an. Bis zu 300 verwilderte Tauben überwintern nämlich seit Jahren in Unterstall und verteilen sich dann während der Brutzeit im gesamten Ort. Nur der Kirchturm bleibt verschont, denn da wacht ein Turmfalke.

Anno 2008/2009 bauten Mitglieder des Gartenbauvereins Unterstall das alte Gefrierhäusl in ein Lager für ihre Leihgeräte um. Bild: Andrea Hammerl

Unterstall: 20 bis 25 Brutpaare haben Platz

„Unser Ziel ist es, der verwilderten Taubenpopulation Herr zu werden, indem wir ihnen eine Heimat geben und das Brutgeschäft im Blick behalten“, erklärt Gensberger. So kann ein Teil der Eier gegen Gipseier ausgetauscht werden. Schreiner Reinold Gloßner und Gartenbauvereinsvorsitzender Jürgen Dörfler haben den Innenausbau des Dachbodens vorgenommen, der nun für 20 bis 25 Brutpaare Platz bietet. Etwa zwei Wochen dauert es, bis sich die Jungtauben eingelebt haben. Solange dürfen sie den Taubenschlag nicht verlassen. Nach dieser Zeit ist nicht mehr zu erwarten, dass sie zurück zu Alwin Westermayer ins Donaumoos oder nach Bergheim zurück zu Gensberger fliegen. Der Bürgermeister hat zwei Farbentauben und eine Kreuzung zwischen Luchs- und Brieftaube für das Projekt gespendet, Westermayer je zwei Mährische Strasser und Texaner, vier Elster-Purzler und eine Kreuzung zwischen Mährischer Strasser und Hubbeltaube. „Alle sind gut flugfähig“, sagt Westermayer, „die Kreuzungen sind leichter als die Ausgangsrassen“.

Alwin Westermayer und Tobias Gensberger haben Tauben aus ihren Beständen für das Projekt bereitgestellt. Bild: Andrea Hammerl

Voraussichtlich am kommenden Wochenende dürfen die Tauben erstmals fliegen. In dem Taubenschlag werden sie sich vor allem zum Fressen und fürs Brutgeschäft aufhalten. Gefüttert werden muss hier, damit die Tiere dem Standort treu bleiben. „Mit Speck fängt man Mäuse und Tauben“, sagt Gensberger augenzwinkernd. Das Futter spendet er privat und auch sonst sind der Kommune keinerlei Kosten entstanden, alles wurde ehrenamtlich geleistet.

Das Futter für die Tauben spendet Bürgermeister Tobias Gensberger privat. Bild: Andrea Hammerl

Das Gefrierhäuschen wurde zum Taubenschlag in Unterstall

Das Gebäude wurde vor gut zehn Jahren vom Gartenbauverein auf eigene Kosten hergerichtet und wird seitdem als Lagerraum für verschiedene Leihgeräte genutzt. Ins Dach wurden mehrere durchsichtige, von Gemeinderat Adolf Gloßner gespendete Dachziegel eingebaut, sodass der Dachboden nun Tageslicht hat.





