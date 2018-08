16:58 Uhr

Sie stehen jungen Straftätern zur Seite

Ursula und Guido Weidner engagieren sich seit 24 Jahren für die JVA Neuburg-Herrenwörth. Jetzt wurden sie in München für ihr ehrenamtliches Engagement geehrt.

Von Manfred Rinke

Sie machen es aus Überzeugung und das schon ganze 24 Jahre lang. Ursula und Guido Weidner wohnen in Joshofen und kümmern sich ehrenamtlich um inhaftierter Jugendliche und junge Heranwachsende in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Neuburg-Herrenwörth. Am Dienstag wurden sie von Bayerns Justizminister Winfried Bausback in München für ihr selbstloses Engagement mit der Medaille für besondere Verdienste um die Bayerische Justiz ausgezeichnet.

„Mit ihrem Engagement können sie Hoffnung machen.“

Jugendlichen Straftätern fehle es, so der Minister in seiner Laudatio, oft an verlässlichen und positiven familiären Strukturen und Bezugspersonen. Das könne die Ursache für ein Abgleiten in die Kriminalität sein und es ist häufig auch ein großes Problem bei der Resozialisierung. In der Justizvollzugsanstalt Neuburg-Herrenwörth hätten die jungen Delinquenten – wenn sie es denn auch zulassen würden - großes Glück. „Denn sie und ihre Frau leisten die individuelle Unterstützung, die diesen jungen Menschen so oft fehlt“, betonte Bausback. Ob Begleitung bei ersten Vollzugslockerungen, zu Bewerbungsgesprächen, oder die Verteilung von Weihnachtspaketen an Gefangene ohne familiäre Bindungen: „Mit ihrem Engagement machen sie Vielen eine Freude. Sie können Hoffnung machen und sie haben sicher das eine oder andere junge Leben vor einem weiteren Abrutschen in die Kriminalität gerettet. Ganz herzlichen Dank für ihren Einsatz“, sagte der Justizminister zu Guido Weidner, der die Auszeichnung auch für seine Frau entgegennahm, die sich an diesem Tag „auf Reha“ befand.

Die Weidners betreuen „die Buam“, wie sie sagen, in Einzelbetreuung und einige Jahre auch in Gruppenarbeit. Es sind junge Menschen, die keinen oder nur sehr selten Kontakt nach Draußen haben. Sie wurden ihnen vom Sozialdienst der Justizvollzugsanstalt nach Absprache anvertraut.

„Es braucht eine Zeit, bis ein Vertrauensverhältnis aufgebaut ist.“

Ursula und Guido Weidner sind seit 52 Jahren verheiratet, haben zwei Kinder und sind mittlerweile Großeltern von vier erwachsenen Enkeln. Für ihre Schützlinge, sagen sie, sei es anfangs oft erst mal ungewohnt und etwas Neues, dass sich jemand von außerhalb der JVA und aus „geordneten Verhältnissen“ kommend, unentgeltlich um sie kümmert. „Es braucht eine Zeit, bis ein Vertrauensverhältnis aufgebaut ist und die jungen Leute merken, dass ihr Besuch ihre Straftat nicht herunterspielt oder sie beschönigt, sondern sie als Mensch akzeptiert“, erzählt Guido Weidner.

Wie er weiter berichtet, würde sich die kleine Gemeinschaft von derzeit sechs Ehrenamtlichen, die sich in der JVA Herrenwörth um die jungen Straftäter kümmert, „sehr über Zuwachs freuen“. Ihre Arbeit sieht in etwa so aus: Die Ehrenamtlichen besuchen „ihre“ Gefangenen in regelmäßigen Abständen zu einer vorab vereinbarten Zeit in einem Besucherzimmer der JVA. Einmal im Monat trifft man sich mit dem für uns zuständigen Betreuungsbeamten der Ánstalt zu einer Besprechungsrunde. „Das ist gut und wicht“, sagt Guido Weidner. Die Arbeit der Ehrenamtlichen werde sowohl von den Gefangenen, den Mitarbeitern und dem Leiter der JVA sehr geschätzt und von Amtsseite unterstützt. „Uns selbst hat unsere Arbeit in all den Jahren, bei allem Auf und ab, persönlich sehr viel gegeben“, sagt Weidner.

Bei der Ehrung im Justizpalast in München waren auch Neuburgs 2. Bürgermeister Rüdiger Vogt, von der JVA Herrenwörth der stellvertretende Leiter, Regierungsrat Wolfgang Reißner, Diplomsozial-Pädagogin Christine Hecker, Andrea Kreitmeier und Pastoralreferent Florian Schmatz dabei. Anstelle seiner verhinderten Frau hatte Guido Weidner seine Tochter Sabine Erdle an seiner Seite.

