vor 48 Min.

Sie wollte Temperatur testen: Frau aus Donau in Ingolstadt gerettet

Passanten bemerkten die Frau in der Donau.

Eine 66 Jahre alte Frau musste am Montagnachmittag, 15. März, aus der Donau in Ingolstadt gerettet werden. Was war passiert?

Eine Frau wollte sich am Montagnachmittag, 15. März, über die derzeitige Wassertemperatur der Donau in Ingolstadt erkundigen. Deshalb begabsie sich im Klenzepark ans Ufer.

Polizei Ingolstadt: Frau gerät wohl wegen des rutschigen Bodens in Donau

Wie die Polizei mitteilt, rutschte die 66-Jährige vermutlich wegen der Bodenbeschaffenheit ab und stürzte in das kalte Wasser. Nachdem sich die Frau bereits bis zur Brust in der Donau befand, wurden Passanten auf sie aufmerksam. Sie wählten den weiteren Angaben zufolge den Notruf und zogen sie aus dem Wasser. Die Dame wurde nicht verletzt und rein vorsorglich in das Klinikum Ingolstadt verbracht. (nr)

