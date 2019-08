16:41 Uhr

Sieben Gewerkschaften in Ingolstadt an einem Tisch

Tarife und Arbeitsbedingungen sind das eine – die Arbeitnehmervertreter wollen sich aber auch in die Kommunalpolitik einmischen. Diese Themen sind den Gewerkschaftern noch wichtig.

Von Manfred Dittenhofer

Eigentlich gibt es für die acht Gewerkschaften unter dem Dach des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB reichlich Arbeit. Alleine die immer wiederkehrenden Tarifverhandlungen, Arbeitszeitmodelle und Mitbestimmung durch Betriebsräte. Damit aber nicht genug. Die Arbeitnehmervertreter wollen der Politik auf kommunaler Ebene mehr auf die Finger schauen. Vor Ort gebe es jede Menge Baustellen – im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Gewerkschaften machen sich vor allem Sorgen um die Infrastruktur: Wohnen und Verkehr rücken immer mehr in den Fokus. Ersteres wird mehr und mehr unbezahlbar, zweiteres steht kurz vor dem Kollaps. Und das liege mit an politischen Versäumnissen, so die Gewerkschaftsfunktionäre. Sieben der acht DGB-Gewerkschaften luden zum traditionellen Sommergespräch.

Immer weniger Tarifbindung Günter Zellner, Regionalgeschäftsführer des DGB Oberbayern, begann den Gesprächsreigen. Das immer teurer werdende Wohnen rücke das Thema in die tarifpolitischen Forderungen. Zudem denke man über Werkswohnungsbau und Wohnheime für Auszubildende nach. Auch das könnte bei künftigen Tarifverhandlungen thematisiert werden. Ein großes Problem sehen alle Gewerkschaften darin, dass immer mehr Betriebe aus der Tarifbindung ausscherten. „Tarifbindung bedeutet höhere Löhne, Mitbestimmung der Arbeitnehmer und gute Arbeit.“ Nur 50 Prozent der Beschäftigten in Bayern würden unter Tarifverträgen arbeiten, so Zellner. Damit sei Bayern Schlusslicht in Deutschland mit einem Durchschnitt von 60 Prozent. „Und auch international hinken wir hinterher. 98 Prozent der Beschäftigten in Österreich haben Tarifverträge, in Europa liegt der Durchschnitt bei 70 Prozent.“ Tarifverträge bedeuteten auch bessere Renten, auch das zeige Österreich.

Politische Rahmenbedingungen fehlen Bernhard Stiedl, Erster Bevollmächtigter der IG Metall in Ingolstadt, vermisst die richtigen wirtschaftspolitischen Weichenstellungen in Deutschland und Bayern. Die schwierige wirtschaftliche Situation sei hausgemacht und die Diesel-Diskussion völlig überzogen. Die Politik stelle Forderungen, wie die Reduktion des CO2-Ausstoßes um 37 Prozent bis 2030, ohne sich um die Infrastruktur zu kümmern. Einen Lichtblick sieht Stiedl im geplanten Transfer-Kurzarbeitergeld. Das komme dann nicht nur bei vorübergehendem Arbeitsausfall zum Tragen, sondern auch bei dauerndem Ausfall, und könne für die notwendigen Umqualifizierungen der Arbeitnehmer genutzt werden.

Einzelhandel und Altersarmut Gerade im Einzelhandel würden viele Betriebe die Tarifbindung über Bord werfen, so Steffi Kempe. Die Bezirksgeschäftsführerin von ver.di Ingolstadt warnte vor den weitverbreiteten Niedriglöhnen im Hotel- und Gaststättengewerbe. Das führe direkt in die Altersarmut. Neue Arbeitszeitmodelle würden demnächst bei der Aktionswoche „Arbeit und Leben“ erarbeitet und vorgestellt werden.

Das ist den Gewerkschaften in Ingolstadt auch noch wichtig

Das Klima wird ein Faktor Die Baubranche kann sich im Raum Ingolstadt über Aufträge nicht beklagen. Der Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt macht aber das Klima besondere Sorgen. Laut Thomas Ruckdäschel, Gewerkschaftssekretär der IG Bauen-Agrar-Umwelt, steigt das Auftreten von weißem Hautkrebs unter den Bauarbeitern rapide an. Entwickle sich das Klima im Sommer weiter so drastisch, müsse auch über klimatisierte Pausencontainer für besonders exponierte Arbeiter nachgedacht werden.

Wenig Geld – wenig Fachkräfte Vor allem im Bereich Gastronomie fehlen Fachkräfte. Viele Gaststätten schließen, weil sie keinen Koch mehr finden. Hausgemachte Probleme, findet Rainer Reißfelder von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Einerseits forderten Arbeitgeber absolute Flexibilität, würden aber keinerlei Anreize für Arbeitnehmer schaffen. „Niedrige Löhne, kaum eigene Ausbildung, nicht hinnehmbare Arbeitsbedingungen für stellenweise zehn Euro brutto die Stunde. „Und dann wundern sich die Gastronomiebetreiber, dass sie keine Fachkräfte finden.“ Nun werde auch noch versucht, regelrecht illegale Arbeitsbedingungen durch das Einwirken auf die Gesetzgebung zu legalisieren.

Lieber mehr Urlaub Geld ist nicht das Wichtigste. Das zeigt unter anderem der Tarifabschluss der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), wie Eduard Seitz berichtete. Der Geschäftsführer des Ortsverbandes Ingolstadt befürchtet, dass noch mehr Güter von der Schiene auf die Straße kommen. Eine Studie habe den Einzelwagenverkehr für kleinere Kunden als unwirtschaftlich bezeichnet. Bisher werden für solche Kunden Einzelwaggons zu Güterzügen zusammengestellt. Damit würden noch mehr Industriegleise wegfallen. In Neuburg zum Beispiel seien 4000 Waggons jährlich über das Industriegleis in Grünau gelaufen. Heute sei das alles Lkw-Verkehr. Frühere Konzepte wie die „Rollende Landstraße“ mit einem Verladezentrum in Manching seien verschwunden.

Ein Zukunftskonto Markus Hautmann, Bezirksleiter der IG Bergbau, Chemie, Energie, stellte das Zukunftskonto vor, eine Empfehlung, die die Lebensarbeitszeit flexibler gestalten lässt. Auf dieses Konto könnten Stunden „einbezahlt“ werden, die flexibel genutzt werden könnten – etwa für die Pflege von Verwandten oder für den Hausbau. Außerdem strebt die Gewerkschaft eine tarifliche Pflegezusatzversicherung und eine Qualifizierungsoffensive in die digitale Arbeitswelt an.

Schutz für Azubis und Frauen Von der Mindestausbildungsvergütung bis hin zu bezahlbaren Zimmern in Azubi-Wohnheimen beackert Katarina Koper, die Jugendbeauftragte des DGB Ingolstadt, gerade viele Themen. Die Situation von Beschäftigten sei vor allem in den Branchen prekär, in denen überwiegend Frauen arbeiteten, so Koper. An diesen Missstand werde der DGB nun verschärft herangehen.

Themen Folgen