vor 33 Min.

Sieben Kommunen arbeiten zusammen

Vorsitzender der IkommZ Mittlere Donau stellt sich in Rennertshofen vor

Von Manfred Dittenhofer

Am Dienstag hat sich der Vorstand der kommunenübergreifenden Zusammenarbeit iKommZ dem Marktgemeinderat in Rennertshofen vorgestellt. Sebastian Glener wird zukünftig als Vorsitzender Projekte betreuen, bei denen sieben Gemeinden zusammenarbeiten. Glener ist 34 Jahre alt und hat Wirtschaftswissenschaften studiert. Im Landkreis Starnberg arbeitete er bereits im Bereich Datenschutz und IT.

Ausgehend aus der ARGE Urdonautal haben die Gemeinden Bergheim, Burgheim, Ehekirchen, Oberhausen, Rennertshofen, Rohrenfels und Wellheim gemeinsam und Landkreis übergreifend das Kooperationsprojekt iKommZ gegründet. Der Vorsitzende hat seine Arbeit aufgenommen und berichtete über aktuelle Projekte, die er bereits betreut. Unterstützt von einer Steuerkanzlei geht es um das Umsatzsteuergesetz. Sebastian Glener sucht zudem gemeinsame Ansätze beim Daten- und Informationsschutz. Auch ein gemeinsames Baumkataster soll erstellt werden. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Arbeitssicherheit, bei der die Kommunen zusammenarbeiten werden. Und auch das Erfassen und Einrichten von Blühflächen für Insekten soll gemeinsam in der iKommZ angegangen werden. Das sind nur einige akute der vielen Themen, für die die iKommZ gegründet worden ist.

Bisher ist Sebastian Glener ein Einzelkämpfer. Mittelfristig aber soll für die iKommZ Personal aufgebaut werden. Die teilnehmenden Gemeinden erhoffen sich Synergieeffekte und damit eine Einsparung von Arbeitszeit.

Bau eingestellt Eigentlich freut sich die Marktgemeinde, dass es an dem Haus in der Von-Ems-Straße endlich weitergeht. Nun aber musste der Umbau eingestellt werden. Die Umbaumaßnahmen weichen zu weit vom Bebauungsplan „Am Mittelweg“ ab. Deshalb ruht die Baustelle nun. Den Bauantrag, den der Besitzer nun noch einmal nachgereicht hat, bewilligte der Rennertshofener Marktgemeinderat zwar, jetzt aber ist schon klar, dass das Landratsamt die Veränderungen ablehnen wird. Durch die Abstimmung aber hätte man Zeit gewonnen, so Bürgermeister Georg Hirschbeck, der zur Not eine Änderung des Bebauungsplanes anstrebt.

