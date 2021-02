06.02.2021

Sieben Neuinfektionen im Landkreis

Insgesamt 74 Corona-Infizierte

Das Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen meldet am Freitag, 5. Februar 11 Uhr, sieben Neuinfektionen. 21 Personen sind wieder genesen. Eine weitere Person ist an den Folgen einer Infektion verstorben. Damit sind aktuell 74 Landkreisbürger mit Sars-Cov-2 infiziert. Es befinden sich derzeit 148 Personen in Quarantäne.

Die mit Abstand meisten Fälle gibt es noch in Neuburg (35). Alle anderen Kommunen im Landkreis weisen nur noch einstellige Infektionszahlen auf. Sechs Gemeinden (Bergheim, Ehekirchen, Karlskron, Rohrenfels, Waidhofen und Weichering) sind mittlerweile „clean“.

Im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen wird derzeit ein bestätigter Coronaviruspatient behandelt. Dieser wird intensivmedizinisch betreut und beatmet. In der KJF-Klinik St. Elisabeth Neuburg werden derzeit vier bestätigte Coronaviruspatienten behandelt. Dort wird derzeit kein Covid-19-Patient intensivmedizinisch betreut. Bei zwei Patienten besteht der Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion. Auch am Freitag haben die Inzidenzwerte für den Landkreis und Ingolstadt eine sinkende Tendenz: Das Robert-Koch-Institut, kurz RKI, geht von einem Wert aus, der sich für Neuburg-Schrobenhausen auf 42,1 beläuft. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, kurz LGL, meldet einen Wert von 40,8. In Ingolstadt beträgt die Corona-Inzidenz laut RKI 38,58 – laut LGL 34,2. (nr)