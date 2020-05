Sieben neue Räte im Gemeinderat Rennertshofen 

Plus Ulrike Polleichtner rückt als Vize-Bürgermeisterin eine Position nach vorne. Um das Amt des zweiten Stellvertreters gab es aber ein Rennen.

Stark verändert zeigte sich der Gemeinderat der Marktgemeinde Rennertshofen bei der ersten Sitzung am Dienstagabend. Sieben neue Gemeinderäte zogen in das Gremium ein. Zur zweiten Bürgermeisterin wurde Ulrike Polleichtner einstimmig gewählt, die bislang schon dritte Bürgermeisterin war. Beim dritten Bürgermeister kam es zur Abstimmung zwischen OPR-Mann Johann Muschler aus dem Ortsteil Riedensheim und dem Kandidaten der CSU, Roland Engelhard aus Emskeim.

Am Ende setzte sich der Gemeinderat der „Ortsteilliste Politik für Rennertshofen“ aber gegen den CSU-Kandidaten mit 10:7 Stimmen durch. Als weiteren Stellvertreter des Bürgermeisters wählte der Gemeinderat Peter Kaube ( SPD), der neu in das Gremium gewählt worden war. CSU/Aktive Bürger-Fraktionsführer Alexander Weigl hatte den Antrag gestellt, dass weitere Stellvertreter nicht benötigt würden. Mit den Stimmen der OPR, SPD und der Freien Wähler wurde die CSU mit ihrem Vorschlag allerdings überstimmt. Da alle Parteigruppierungen vertreten sein sollten, schlug Ludwig Bayer (FW) den SPD-Mann vor. In der ersten Sitzung herrschte bei allen Abstimmungen große Einigkeit zwischen den Räten der Freien Wähler, der SPD und der OPR.

So viel Geld bekommt ein Gemeinderat in Rennertshofen pro Sitzung

Zum Jugendbeauftragten wurde Neugemeinderat Peter Koller bestellt. Sein Stellvertreter ist Stefan Schuster. Um die Senioren, Behinderten und um die Inklusion kümmert sich weiterhin Ulrike Polleichtner. Feuerwehrbeauftragter ist Gerhard Lang. Und für die Kindertagesstätten sind Josef Spenninger und als Stellvertreterin Magdalena Pfister zuständig. Bürgermeister Georg Hirschbeck wurde zudem als Eheschließungsstandesbeamter für die kommenden sechs Jahre bestätigt.

Mit der Änderung der örtlichen Gemeindesatzung änderte der Gemeinderat das Sitzungsgeld und die IT-Pauschale. Bisher erhielten die Gemeinderäte pro Jahr pauschal 100 Euro für ihre Auslagen für Computer, Druckerkosten und Ähnliches. Die Verwaltung schlug eine Pauschale pro teilgenommener Sitzung in Höhe von zehn Euro vor. Johann Muschler war das zu viel. Er regte 7,50 Euro an. Dem folgte der Gemeinderat mit 10:7 Stimmen. Das Sitzungsgeld wurde einstimmig auf 70 Euro für Sitzungen, die vor 18 Uhr beginnen, und auf 40 Euro pro Sitzung, die nach 18 Uhr beginnt, festgesetzt. Auch die Besetzung der Ausschüsse erfolgte durchweg einstimmig.

Gemeinderat: CSU /Aktive Bürger: Georg Hirschbeck (Bürgermeister), Alexander Weigl , Magdalena Pfister , Roland Engelhard (neu), Thomas Hager (neu), Peter Koller (neu); OPR: Johann Muschler (2. stellvertretender Bürgermeister), Anton Auernhammer (neu); Freie Wähler : Josef Spenninger, Andreas Rehm , Ulrike Polleichtner (1. Vize-Bürgermeisterin), Gerhard Göbel , Ludwig Bayer , Gerhard Lang (neu), Stefan Schuster (neu); SPD : Peter Kaube (neu)



Bau- und Grundstücksausschuss: Georg Hirschbeck , Roland Engelhard , Peter Koller , Ludwig Bayer , Gerhard Göbel , Andreas Rehm , Anton Auernhammer

Finanzausschuss: Georg Hirschbeck , Alexander Weigl , Thomas Hager , Ulrike Polleichtner, Josef Spenninger, Ludwig Bayer , Johann Muschler

Marktausschuss: Georg Hirschbeck , Jürgen Schlamp , Magdalena Pfister , Gerhard Lang , Stefan Schuster , Andreas Rehm , Peter Kaube



Rechnungsprüfungsausschuss: Josef Spenninger, Stefan Schuster , Jürgen Schlamp , Roland Engelhard



