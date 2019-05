vor 15 Min.

Siedlerweg: Auch Stadtrat segnet Tiefgarage ab

Hier am Siedlerweg sollen schnellstmöglich neue Sozialwohnungen entstehen, die einen Preis von 7,50 Euro pro Quadratmeter nicht überschreiten sollen. Das jedenfalls will Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, der deshalb gegen eine Tiefgarage ist.

Nachdem vor zwei Wochen die Mitglieder des Bauausschusses dem Bau einer Tiefgarage am Siedlerweg zugestimmt hatten, gaben auch die Stadträte grünes Licht.

Von Fabian Kluge und Dorothee Pfaffel

Das Lob der Anwohner ist groß für die Entscheidung der Mitglieder des Bauausschusses. Diese stimmten in der Sitzung vor zwei Wochen mit 8:5 dafür, dass die neuen Sozialwohnungen, die am Siedlerweg entstehen, mit einer Tiefgarage versehen werden – und das, obwohl Oberbürgermeister Bernhard Gmehling (CSU) vehement gegen eine Tiefgarage plädiert hatte. Im Stadtrat fiel das Ergebnis nun noch deutlicher aus.

Petra Trescher vom Organisationsteam der Anwohner des Siedlerwegs findet: „Mit Grün- und Blühflächen ist der Bereich viel besser angelegt als mit Stellplätzen.“ Schon jetzt wohnen 16 Kinder in dem Bereich, betont Trescher. Ein angedachter Spielplatz sei nur möglich, wenn eine Tiefgarage entsteht.

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling argumentierte gegen die Tiefgarage

Seine Ablehnung begründete Gmehling – zunächst im Bauausschuss und dann auch noch einmal vor dem Stadtrat – so: Einerseits könne man mit einer Tiefgarage den günstigen Mietpreis nicht halten. Andererseits würde sich das Projekt damit derart verteuern, dass man Gefahr laufe, EU-weit ausschreiben zu müssen. Das hätte zur Folge, dass sich die Baumaßnahme deutlich länger hinziehen würde. Das Argument der Anwohner mit dem Spielplatz, das auch schon in einem Leserbrief thematisiert worden war, wies Gmehling als unwahr zurück. Ein Spielplatz sei so oder so geplant.

Seine Kollegen – allen voran der Leiter des Stadtbauamts Dieter Reichstein und Bürgermeister Johann Habermeyer (FW) – sprachen sich in beiden Sitzungen mehrheitlich für die Tiefgarage aus. Wenn man die Chance hat, Autos von der Oberfläche wegzuschaffen, müsse die Stadt diese auch nutzen. Von einem „Vorbildcharakter“ der Kommune war die Rede. Außerdem würde ein Stellplatz pro Wohneinheit langfristig ohnehin nicht ausreichen, sagte Habermeyer. Wenn alle oberirdischen Plätze schon verbraucht seien, hätte man keine Möglichkeit mehr zu reagieren. Und auch die Situation mit den Anwohnern des Siedlerwegs, die in der Vergangenheit wenig Begeisterung für das Bauprojekt zeigten, könne man durch die Tiefgaragenlösung beruhigen.

Siedlerweg: Neuburger Stadtrat stimmte am Ende für den Bau der Tiefgarage

Die CSU-Fraktion traf sich am Montagabend zu einer außerordentlichen Sitzung, in der bereits deutlich wurde, dass die Argumentation des OBs nach wie vor auf wenig fruchtbaren Boden fiel. Am Dienstagabend schaffte es das Thema nun kurzfristig auf die Tagesordnung der Stadtratssitzung. Da das Vorhaben die Summe von 200.000 Euro übersteigt, müssen nämlich die Stadträte darüber entscheiden. Und das taten sie auch. Mit 23:5 stimmten sie für die Tiefgarage, die die Stadt rund 450.000 Euro kosten wird inklusive 30 Prozent Förderung. (Zum Vergleich: Für die oberirdische Lösung hätte man 34.000 Euro aufbringen müssen).

