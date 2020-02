vor 40 Min.

Sinninger Initiative ist immer aktiv

Plus Auch über 20 Jahre nach der Gründung geht die Arbeit für die Mitglieder des Bündnisses nicht aus. Integrationsförderung ist immer mehr gefragt.

Von Annemarie Meilinger

Einundzwanzig Jahre nach der Gründung der „Sinninger Initiative gegen Rechts“ hat die Vereinigung immer noch genug zu tun. Schon bald nach der Gründung hatte man es mit 40 Gleichgesinnten geschafft, dass sich das NPD-Parteiorgan „Deutsche Stimme“ und die dazugehörigen Nazis in Sinning nicht mehr wohl fühlten und das Dorf schließlich verließen. Inzwischen hat die Initiative um 200 Mitglieder, von denen am Freitagabend viele zur Jahreshauptversammlung in das Sinninger Bürgerhaus Schlosswirtschaft gekommen waren.

Das seit einem Jahr neunköpfige Vorstandsgremium berichtete von den Aktionen des vergangenen Jahres und diskutierte mit Mitgliedern und Gästen darüber, wie man künftig integrationsfördernd und aufklärend wirken könnte. Dazu hatten sich die Sinninger zwei Gäste eingeladen. Der Neuburger Stadtteilmanager Jürgen Stickel erzählte von seiner Arbeit in den Neuburger Bürgerhäusern Ostend und Schwalbanger. Im Ostend, wo rund tausend Jugendliche unter achtzehn wohnen, arbeiteten Jugendliche unterschiedlicher Nationen hervorragend zusammen, wenn es um die Organisation des Bürgerfests geht. „Unsere größten Themen sind Respekt und Toleranz“, sagte Stickel, kulturelle Hintergründe spielten dabei eine immer größer werdende Rolle, vor allem dann, wenn die Jugendlichen erwachsen werden. Äußerungen der AfD veranlassen Sinninger Initiative zu Reaktionen Neu erstarkt und verjüngt ist das „Bündnis für Toleranz – Neuburg ist bunt“, über dessen Aktionen Konstantin Wahlich berichtete. Äußerungen der AfD habe das Bündnis oft zu Reaktionen veranlasst, nach dem Anschlag auf die Synagoge von Halle wurde im Oktober eine spontane Mahnwache in Neuburg organisiert. Jürgen Stickel und das Bündnis für Toleranz werden von der Sinninger Initiative finanziell unterstützt: 500 beziehungsweise 200 Euro konnten die beiden Gäste von den Sinningern für Projekte entgegennehmen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Der diesjährige Ausflug führt die Initiative dieses Mal nach Ingolstadt. Im Herbst wird es in Sinning wieder ein Kirchweihkabarett geben. Nach den Kabarett-Hochkarätern Uthoff, von Wagner, Springer und Zimmerschied wird es dieses Mal ein musikalischer Abend mit der vierköpfigen Volkssängertruppe „Couplet-AG“, die träger des Bayerischen Kabarettpreises sind. Kirchweihkabarett mit Zimmerschied und von Wagner Bürgermeister Fridolin Gößl bedankte sich für das Engagement der Sinninger Initiative gegen Rechts und ermunterte alle Mitglieder und Aktiven, sich auch künftig bei mitunter schwierigen Diskussionen einzumischen. 75 Jahre nach der Bombardierung von Unterhausen und der Wifo, bei der im Jahr 1945 im April 22 Menschen starben, wird in Unterhausen eine Gedenkfeier stattfinden, zu der er die Initiative einlud.

