Sitzplätze sind genau abgezählt

Trotz festgelegter Teilnehmerzahl kann die Öffentlichkeit – zeitversetzt – bei der konstituierenden Stadtratssitzung im Kongregationssaal dabei sein. Ein Stadtrat fehlt dort

Von Manfred Rinke

Alle 27 Stadträte und Mitarbeiter der Verwaltung, die sich vergangene Woche auf das Coronavirus testen ließen, können durchatmen. „Alle Ergebnisse waren negativ“, berichtet Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Anders war das Resultat bei einem Stadtrat, der sich bereits davor untersuchen hatte lassen. Er war nämlich infiziert.

Bei ihm zeigten sich die Symptome kurz nach der letzten Sitzung des alten Gremiums am 28. April im Kongregationssaal. Sie galt als Probelauf für die konstituierende Sitzung, die dort am heutigen Dienstag, 12. Mai, ab 17 Uhr stattfindet. Wegen der sehr kurzen zeitlichen Distanz sah das Gesundheitsamt keinen Zusammenhang zwischen Sitzung und der Ansteckung in der Stadtratssitzung, was das Testergebnis der Stadträte jetzt bestätigte. Im schlimmeren Fall hätte die konstituierende Sitzung heute Abend ausfallen müssen. Der infizierte Stadtrat wird im Übrigen im Klinikum Großhadern in München behandelt.

Für die Beteiligten der konstituierenden Stadtratssitzung im Kongregationssaal gibt es heute Abend sehr klare Sicherheitsvorkehrungen. Jeder der 15 neuen Mandatsträger darf höchstens einen Begleiter mitbringen. Die Zahl der Mitarbeiter ist auf fünf, die der Medien auf drei begrenzt. Mundschutz, Abstand und Desinfektion werden selbstverständlich sein.

Bereits 2008 fand in dem historischen Saal eine Sitzung des Stadtrates statt. Damals geschah dies aus repräsentativen Gründen und auch deshalb, weil dadurch deutlich mehr Besucher an der Vereidigung der neuen Stadtratsmitglieder teilnehmen konnten. Auch die Premierensitzung am heutigen Dienstag wird in dem prächtigen Saal abgehalten, diesmal jedoch aus Gründen der erforderlichen Abstandswahrung. Der Platzmangel, der dadurch entsteht, führt zu einer deutlichen Einschränkung der Besucherplätze. Wie die Stadt mitteilt, sollen deshalb nun digitale Angebote für Ausgleich sorgen und Interessierten einen umfassenden Einblick gewähren.

Die Gemeindeordnung schreibt ausdrücklich vor, dass Stadtratssitzungen öffentlich zugänglich sein müssen. Dies ist zwar auch am Dienstagabend gewährleistet, jedoch aufgrund der staatlichen Vorgaben zu Abstands- und Hygieneregeln deutlich eingeschränkt. Das wurde den Organisatoren im Hauptamt der Stadt nicht zuletzt bei der letzten Sitzung des alten Gremiums am 28. April deutlich vor Augen geführt, die, wie bereits erwähnt, als Probelauf für die konstituierende Sitzung diente. Denn dabei wurde vor allem klar, dass trotz der Größe des Saals deutlich weniger Gäste teilnehmen können. „Die Stellproben haben ganz klar aufgezeigt, dass es letztlich nur 15 freie Plätze geben kann“, meldet die Pressestelle der Stadt.

Das Hauptamt hat sich deshalb in enger Zusammenarbeit mit der städtischen Pressestelle digitale Alternativangebote einfallen lassen. So wird bereits ab Mittwoch, 13. Mai, um 12 Uhr eine Bildergalerie auf der Stadthomepage bereitgestellt. Ab 18 Uhr ist dann ein Filmbeitrag mit allen wichtigen Szenen im Internet unter www.neuburg-donau.de zu sehen.

„Damit haben Interessierte die Möglichkeit, die feierliche Vereidigung der neuen Räte, aber auch die Wahl der Bürgermeister, die Besetzung der Ausschüsse und Bildung der Referate zu verfolgen“, heißt es von Stadtseite. Die neuen Angebote seien als Bürgerservice und als Ergänzung zur regulären Medienberichterstattung zu sehen.

