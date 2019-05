vor 34 Min.

Snapchat-Party zieht im Raum Eichstätt jede Menge ungeladene Gäste an

Über Snapchat haben ungebetene Gäste von einer Party bei Eichstätt erfahren. Am Ende rückte die Polizei an.

Über Snapchat hatten jede Menge ungeladener Gäste von einer Party im Raum Eichstätt erfahren. Am Ende wusste sich der Organisator nicht mehr zu helfen und rief die Polizei.

Eine private Feier im Raum Eichstätt mit etwa 30 geladenen Gästen drohte am Freitag kurz vor Mitternacht aus dem Ruder zu laufen. Offenbar hatten laut Polizei mehrere Personen aus Eichstätt, Neuburg und Ingolstadt über die Internet-Plattform „Snapchat“ von der Veranstaltung erfahren und tauchten ungeladen an jenem Einfamilienhaus auf, in dem die Party stattfand.

Die Gäste lärmten weiter und störten die Party, bis die Polizei anrückte

Als sie der 48-jährige Hauseigentümer dazu aufforderte, verließen sie zunächst das Anwesen. Allerdings hielten sie sich weiterhin auf der Straße davor auf, lärmten und provozierten den Organisator und die geladenen Gäste. Da der Gastgeber befürchtete, dass die Situation noch mehr eskalieren und es möglicherweise zu Straftaten kommen könnte, rief er in seiner Not die Polizei zu Hilfe.

Zwei Streifen aus Eichstätt und eine aus Ingolstadt konnten die Situation vor Ort nach einiger Zeit beruhigen. Gegen die vier Haupt-Rädelsführer wurde ein Platzverweis ausgesprochen und die Party wurde mit Einverständnis des Veranstalters aufgelöst. (nr)

Themen Folgen