vor 38 Min.

So ändert sich der Verkehr zu den Autotagen

Wo es Parkverbote geben wird

Wenn am 4. und 5. Mai die 14. Neuburger Autotage über die Bühne gehen, sind entsprechende Verkehrsregelungen und Straßensperrungen notwendig. Am Samstag ist die Oskar-Wittmann-Straße zwischen der Einmündung Theo-Lauber-Straße und der Einmündung in die Luitpoldstraße ab 10 Uhr gesperrt. Außerdem die Pferdstraße ab der Einmündung Fischergasse. Ab 12 Uhr sind dann Pfalz- und Adlerstraße für den Verkehr gesperrt. Die Fischergasse ist im angegebenen Zeitraum nur von der Adlerstraße her zu befahren. Die sonst gültige Einbahnstraßenregelung wurde für diesen Zeitraum aufgehoben.

Weiter gilt ab 4. Mai, 0 Uhr, ein Parkverbot entlang der Oskar-Wittmann-Straße ab der Zufahrt zum Ruderklub. In der Pferdstraße, Fischergasse (Parkplätze vor Kaufer und ehemals Hofmann), am Bürgermeister-Hocheder-Platz (Parkplätze Hausnummer 1 bis 3 und gegenüber) und in der Schrannenstraße (Parkbucht vor „Da Angelo’s“) besteht das Parkverbot ab 10 Uhr, da diese Straßen als Ausstellungsfläche benötigt werden. Ab 12 Uhr gilt Parkverbot in der gesamten Adlerstraße und am Schrannenplatz (auf Höhe der ehemaligen Raiffeisen-Volksbank).

Die Ampelanlagen im Bereich Luitpold-/Oskar-Wittmann-Straße und Grünauer Straße/Theo-Lauber-Straße werden zwischen 4. Mai, 10 Uhr, und 5. Mai, 20 Uhr, abgeschaltet. Die Sperrungen und Einschränkungen gelten bis Sonntag, 5. Mai, 20 Uhr. Autofahrer, Besucher und Kunden sollten das Parkleitsystem beachten und die ausgewiesenen Parkplätze nutzen. Darüber hinaus fahren wie gewohnt am Samstag die Stadtbusse zu den üblichen Fahrzeiten. (nr)