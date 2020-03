11:52 Uhr

So beeinflusst Corona den Stichwahl-Sonntag in Neuburg

Das Ergebnis der Oberbürgermeister-Stichwahl in Neuburg wird erst am Montagabend endgültig feststehen.

Plus Amtsinhaber Bernhard Gmehling (CSU) und Herausforderer Gerhard Schoder (Grüne) treten am Sonntag in Neuburg an. Was die OB-Kandidaten bewegt.

Von Elisa-Madeleine Glöckner und Norbert Eibel

Es verbreitet sich rasant und lauert im Alltag, an Griffen oder Bänken, Theken und Türen, auf Verpackungen und Oberflächen. SARS-CoV-2 ist unsichtbar, doch allgegenwärtig. Und mitten in dieser Krise müssen Wahlkämpfe stattfinden – in Neuburg die Stichwahl zwischen Bernhard Gmehling, dem amtierenden CSU-Bürgermeister, und Gerhard Schoder, seinem Herausforderer von den Grünen. War in den vergangenen Tagen überhaupt Zeit für Wahlkampf?

OB-Stichwahl in Neuburg: Ergebnisse erst am Montag Er habe zwar an die Stichwahl gedacht, gibt Bernhard Gmehling zu. „Es war aber schlichtweg keine Zeit für Wahlkampf. Es waren so viele Sachen notwendig und es war wirklich bedrückend, all die Sorgen und Ängste bei den Mitarbeitern zu erleben.“ Die Stadt hat darauf reagiert und stattet die Wahlhelfer am Sonntag mit Masken, Handschuhen und Schutzbrillen aus. Auf Pappe und Papier hält sich das Virus höchstens 24 Stunden. Bernhard Gmehling ist amtierender Bürgermeister der Stadt Neuburg. Bild: privat. Man habe nach Rücksprache mit dem örtlichen Gesundheitsamt darauf reagiert, sagt Gmehling. Um den Wahlhelfern größtmöglichen Schutz zu bieten, habe der Planungsstab verfügt, dass Wahlunterlagen, die am Samstag nach 18 Uhr in die städtischen Briefkästen eingeworfen werden, am Sonntag nicht mehr ausgezählt werden. Damit sei aber auch klar, ergänzt Stadtsprecher Bernhard Mahler, dass das vorläufig amtliche Endergebnis erst nach dem kompletten Auszählen am Montagabend feststehe. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Für Bernhard Gmehling steht fest, wenn er weitere sechs Jahre die Geschicke Neuburgs lenken werde, dann sei man schon jetzt gut aufgestellt, die Folgen der Corona-Krise zu bewältigen. „Wir haben den Planungsstab ’Zukunft Neuburg’ ins Leben gerufen, wo das Stadtmarketing und örtliche Geschäftsleute über Lösungen nachdenken. Viele haben schon jetzt massive Einbußen und einige trifft es furchtbar hart. Es gibt viele Ideen, aber noch keine Entscheidungen. Wir müssen derzeit von Tag zu Tag denken.“ Zur wichtigen Weichenstellung in der Krise zählt der Oberbürgermeister auch den Aufbau des Not-Krankenhauses in Neuburg, „um Risiken aus den Arztpraxen auszulagern“. Sorgen, dass eine Wirtschaftsflaute wichtige Vorhaben zu Fall bringen könnte, vertreibt er mit Nachdruck. „Ja, wir werden Einbußen haben, etwa bei der Gewerbesteuer. Aber die Wirtschaft ist stark. Es ist ja nicht so, dass alles stillsteht. Wir werden Großprojekte wie die Donaubrücke sicher nicht ad acta legen. Sie sind für den Wiederaufbau unerlässlich, wir brauchen die Infrastruktur.“ Zudem habe man bereits viel Zeit und Geld investiert. „Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Freistaat Vorhaben streichen wird. Aber nicht solche, die so weit fortgeschritten sind wie die Donaubrücke. Das ist unser Glück.“ Kommunalwahl 2020: Wer wird Oberbürgermeister der Stadt Neuburg? Ändert eine Wahl in Katastrophenzeiten die politischen Perspektiven? Ja, sagt Herausforderer Gerhard Schoder. In Zeiten wie diesen müssten andere Akzente gesetzt werden. „Der erste Schritt ist ganz klar Krisenbewältigung. Die Bürger müssen gesund rauskommen.“ Danach rücke die lokale Wirtschaft in den Fokus, indem etwa die Stadt Unternehmen dabei helfe, liquide zu bleiben. Gerhard Schoder ist OB-Kandidat der Grünen in Neuburg. Bild: Christian Eschner Dazu gehören Bestellungen, die man auslösen könnte. Ausstehende Rechnungen, die bezahlt, geplante Aufgaben, die vorgezogen werden könnten. Daneben bestehe die Möglichkeit, die Gewerbesteuer zu stunden. Ökonomie also, bei der auch das Klima eine Rolle spielen kann. So stehe die Gesundheit der Menschen an erster Stelle. „Wenn aber die Wirtschaft wieder beginnt, zu arbeiten, dann ist der Aufbruch auch eine Gelegenheit, die Dinge ökologisch bewusst umzusetzen“, sagt Gerhard Schoder. Seine Versprechen wird der Politiker nicht neu justieren. Natürlich, sagt er, könne man nicht mit gutem Gewissen ab Mai mit der Durchsetzung des Programms starten. Dennoch: „Was im Wahlprogramm steht, sind aber nach wie vor Sachen, die ich machen will. Auch mit den anderen Parteien und Gruppierungen.“ Seinen Wahlkampf – für den mehrfachen Familienvater ist es der erste – hat der Grünen-Politiker wegen der Ausgangsbeschränkung zuletzt ins Internet verlegt. Die Art und Weise des Kontakts mit den Wählern habe sich indes unerwartet verändert, sei aber interessant gewesen. „Die Infostände waren ein tolles Mittel, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.“ Stattdessen veranstaltete Gerhard Schoder nun Online-Treffen und stellte Videos ins Netz, die insgesamt sogar noch mehr Menschen erreicht hätten. Wer jetzt seine Stimme noch nicht abgegeben hat, kann das n och bis spätestens Sonntag tun. Die städtischen Briefkästen werden um 18 Uhr zum letzten Mal geleert. Über den Ausgang der Wahl können sich alle Interessierten auf der städtischen Internetseite www.neuburg-wahl.de informieren. Das könnte Sie auch interessieren: So beeinflusst die Corona-Krise die Stichwahl am Sonntag

