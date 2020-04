09.04.2020

So behelfen sich Rennertshofens junge Bläser

Wie der Instrumentalunterricht trotz Corona-Gefahr aufrecht erhalten wird

Von Michael Geyer

Das Coronavirus verändert unseren Alltag bis in die Details. Nicht nur, dass die Schulkinder jetzt zu Hause zusammen mit ihren Eltern und den Lehrern als Moderatoren im Hintergrund lernen müssen, es gibt auch keinen Schul- und Vereinssport mehr und auch keinen Musikunterricht. Den vermissten die 15 Mädchen und Jungen aus der neu gegründeten Bläserklasse an der Grundschule in Rennertshofen ganz besonders.

Auch ihr Musiklehrer Gerhard Reichl konnte und wollte sich nicht mit der Situation abfinden. Vor gut einer Woche hat er seine schon länger heranreifende Idee, den Instrumentalunterricht online zu geben, in die Tat umgesetzt. Alle 15 Instrumentalisten, von der Flötenspielerin bis zum Tubabläser, erhalten jetzt ihren Musikunterricht in Einzelstunden.

Die Kinder waren ebenso wie ihre Eltern von Reichls Initiative begeistert und freuen sich ebenso wie ihr Lehrer, dass es auch richtig gut funktioniert. Ursprünglich wollte Reichl den Unterricht in den gewohnten Dreiergruppen durchführen, doch weil jeder Teilnehmer auf seinem PC andere Hardwarevoraussetzungen mitbringt, klappten die Verbindungen nicht zufriedenstellend und Reichl schwenkte auf Einzelunterricht um. Die besten Erfahrungen hatte der Musiklehrer bei seinen Tests mit dem Programm „Discord“ gemacht. Nachdem die Zugänge auf den PCs oder Tabletts eingerichtet, die Software installiert und die Testverbindungen aufgebaut waren, konnte es losgehen. Jeder Teilnehmer bekam einen Zeitplan für seine Online-Stunde. Die Schüler loggen sich ein paar Minuten vor dem Unterrichtsbeginn ein und wenn Reichl sie dann in der Videokonferenz anwählt, steht dem Musikunterricht nichts mehr im Wege. Sogar das Zusammenspiel von Lehrer und Schüler klappt jetzt schon besser, nachdem sie immer mehr die Synchronisationsprobleme aufgrund der Zeitverzögerung in den Griff bekommen. „Die Verzögerungen rauszubekommen, kann man schnell lernen. Man sieht es ja am Bild und kann es darüber hinaus auch hören, ob man gerade etwas hinterherhinkt oder zu schnell ist“, meint Reichl.

Die Kinder und auch die Eltern sind begeistert: „Die Idee find ich prima. Bei uns geht’s“, meldete sich eine Mutti spontan zurück. Eine andere meinte: „Das macht den Kindern sicher mehr Spaß als Wochenplan und Hausaufgaben!“ „Wunderbar, vielen lieben Dank. Philipp hatte richtig Spaß heute?“, freute sich jemand über die erste Stunde und „Hallo Herr Reichl, wir finden auch, dass es eine echte Bereicherung für uns ist. Vielen Dank für die tolle Idee!“, gab es ein Sonderlob für den Musiklehrer.

Auch Rektorin Iris Plichta, die die Idee der Bläserklasse prima findet, meldete sich bei Reichl zurück, als er ihr von seinen Erfahrungen berichtete: „Lieber Herr Reichl, das hört sich ja fantastisch an. Alles Gute für Sie, bleiben Sie gesund!“

