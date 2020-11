vor 21 Min.

So bewerten Firmen die Corona-Krise

IHK startete Umfrage in der Region

Nach dem Corona-Einbruch im Frühjahr ist die Wirtschaft in der Region Ingolstadt besser als erwartet durch den Sommer gekommen. Laut einer Konjunkturumfrage der IHK für München und Oberbayern vom Herbst stieg der IHK-Konjunkturindex für die Region von 79 auf 111 Punkte. Die befragten Unternehmen gaben ihr konjunkturelles Stimmungsbild vor den inzwischen stark gestiegenen Infektionszahlen und dem mittlerweile vollzogenen Teil-Lockdown ab. Somit spiegeln sich die neuen Beschränkungen für die Wirtschaft noch nicht in den geäußerten Erwartungen wider.

Zu ihrer Geschäftslage befragt bezeichnete ein Drittel der Unternehmen diese als gut, heißt es in einer Pressemitteilung. 30 Prozent der Unternehmen bewertete sie als schlecht. Hinsichtlich ihrer Erwartungen an die kommenden Monate rechnet jedes dritte Unternehmen mit einer Geschäftsbelebung, 16 Prozent gehen von einer Eintrübung aus.

Die coronabedingt anhaltende Verunsicherung führt dazu, dass die Unternehmen weiter auf Sicht fahren. Ihre Investitionspläne verharren auf niedrigem Niveau. Damit sinkt die Nachfrage bei den Investitionsgüter produzierenden Unternehmen, was sich negativ auf das mittelfristige Wachstumspotenzial auswirkt. 23 Prozent der befragten Unternehmen möchten mehr als bisher investieren. Über ein Fünftel (22 Prozent) will seine Investitionen zurückfahren und 16 Prozent beabsichtigt, vollständig darauf zu verzichten.

Auch beim Personal sparen die Unternehmen. Nur vier Prozent möchten mehr Mitarbeiter einstellen, 30 Prozent wollen Stellen abbauen. Diese Zurückhaltung ist darauf zurückzuführen, dass vor allem Branchen wie Hotellerie und Gastronomie, das Veranstaltungswesen, die Kultur- und Kreativwirtschaft oder der Tourismus nach wie vor unter erheblichen Einschränkungen leiden.

Die IHK schließt aus dem Ergebnis ihrer Umfrage, dass die Verunsicherung in Bezug auf die Pandemie und deren weitere Folgen hoch bleibe. Hinzu kämen wirtschaftspolitische Risiken wie der Brexit oder weiterhin schwelende Handelskonflikte. Der die Region prägende Fahrzeugbau einschließlich der stark vertretenen Zuliefererindustrie befinde sich zudem in einem tiefgreifenden Strukturwandel. „Die heimischen Unternehmen stehen vor nie dagewesenen Herausforderungen“, betont Fritz Peters, Sprecher des Forums Region Ingolstadt. „Aufgrund des erneuten Teil-Lockdown wird die wirtschaftliche Erholung eine Pause einlegen“, prognostiziert Peters.

Der Unternehmer ist gleichzeitig aber davon überzeugt: „Wenn wir durch gemeinsame Anstrengung und Disziplin das Ansteckungsgeschehen in den Griff bekommen, wird der wirtschaftliche Aufholprozess im neuen Jahr wieder an Dynamik zurückgewinnen.“ Was die Wirtschaft dafür brauche, sei Rückenwind aus der Politik, insbesondere im Hinblick auf Bürokratie, Vorschriften und Regularien. Alle Vorhaben dieser Art, insbesondere aus Brüssel und Berlin, müssten gestoppt werden. Peters fordert weiterhin, Erleichterungen bei den Einschränkungen für die Wirtschaft zu prüfen.

Die Befragung der IHK für München und Oberbayern für ihren Konjunkturbericht erfolgte vom 9. bis 30. September. Beteiligt haben sich Unternehmen aus der Stadt Ingolstadt und aus den Landkreisen Eichstätt, Pfaffenhofen und Neuburg-Schrobenhausen. (nr)

