So empfinden Senioren im Landkreis die Corona-Krise

Plus Ältere Menschen, die alleine leben, trifft das Kontaktverbot besonders hart. Nun gibt es aber einen Lichtblick.

Es komme immer auf den Tag an, sagt Karin Schäfer. Mal fühlt sie sich mehr, mal weniger allein. Sie empfinde zurzeit zwei verschiedene Formen der Einsamkeit, erzählt die 68-Jährige aus Rohrenfels. Erst ist ihr Mann vor fünf Monaten gestorben. Und dann kam auch noch das Coronavirus mit dem dazugehörigen Maßnahmenpaket. Nun hat die Frau, die zwölf Jahre lang (von 2002 bis 2014) Bürgermeisterin in Rohrenfels und schon von Amts wegen viel in Gesellschaft war, nur noch ihre zwei Katzen um sich.

Karin Schäfer Bild: Claudia Stegmann

Die neue, durch Corona bedingte Einsamkeit verstärke die, die sie seit dem Tod ihres Mannes ohnehin schon empfinde, sagt Schäfer. Das Kontaktverbot lässt keine Treffen außerhalb des eigenen Hausstands zu – geschweige denn tröstende Umarmungen. Zwar hat die 68-Jährige Nachbarn und Neffen, die Besorgungen für sie erledigen. Und auch Freunde und Bekannte, die sie immer wieder anrufen und aus so manchem „Tiefgang“ retten. Doch das ersetze nun einmal nicht den persönlichen Kontakt, findet Schäfer. „Manchmal zerreist’s dich einfach!“ Dann schnappt sich die 68-Jährige ihr Fahrrad und radelt bei ihren Schwestern vorbei, die im gleichen Dorf wohnen, auch wenn sie sich nur ganz kurz draußen und mit Sicherheitsabstand unterhalten dürfen. Zu Ostern war es besonders hart. Statt mit ihren Schwestern und deren Familien zu brunchen, saß Karin Schäfer alleine am Tisch.

Corona-Pandemie: Ab 20. April wird das Kontaktverbot gelockert

Es gibt aber auch Momente, in denen es der Rohrenfelserin besser geht. Dann denkt sie sich: Es könnte sie viel schlimmer treffen. Immerhin habe sie einen Garten. Dort Unkraut zu jäten und alles wegzuarbeiten, was im vergangenen Jahr liegen geblieben ist – das ist Schäfers Mittel gegen die Einsamkeit. Am Donnerstag hat Ministerpräsident Markus Söder eine Lockerung des Kontaktverbots angekündigt. Demnach soll es ab heute, 20. April, erlaubt sein, wenigstens eine Person außerhalb des eigenen Haushalts im Freien treffen zu dürfen. „Das sind ja wunderbare Aussichten“, sagt Karin Schäfer – und sofort klingt ihre Stimme am Telefon nicht mehr stockend und gebrechlich, sondern viel fröhlicher.

Auguste Schmid Bild: Uwe Kühne

Auguste Schmid, einst zwölf Jahre Bürgermeisterin von Königsmoos, schmerzen die Einschränkungen ebenfalls, aber „immerhin sind wir zu zweit“. Zu zweit, damit meint die 74-Jährige sich und ihren Mann Sepp. Sie haben immer Menschen zum Kaffee trinken eingeladen, sind zum Kegeln gegangen oder haben etwas anderes unternommen. „Das ist mir sehr arg, dass das nicht mehr geht“, sagt Auguste Schmid. Auch der persönliche Kontakt zu den Enkeln fehlt. Dafür schicken die jetzt Nachrichten und Fotos. Insgesamt glaubt Schmid, dass es „auf dem Land nicht so schlimm ist, wo jeder Haus und Garten hat. Ich bin dankbar, dass wir nicht in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in der Stadt leben.“

So nehmen Senioren aus Neuburg die Corona-Situation wahr

Bei den Senioren in der Stadt Neuburg gestaltet sich die Situation sehr unterschiedlich. Während es der 87-jährigen Liane Gareis „sehr langweilig“ ist, wie sie sagt, weil sie gar nicht mehr rauskommt, da sie schlecht zu Fuß ist und alle Fahrten des Seniorenbeirats gestrichen wurden, sieht sich der 80-jährige Klaus Ehneß nur „minimal eingeschränkt“. Mit Enkeln und Kindern hält er Videokonferenzen ab, ansonsten fährt er viel Fahrrad, während seine Frau Gerda im Garten arbeitet. „Wir kommen gut zurecht“, findet Ehneß.

Die Senioren, die die größte Risikogruppe in der Corona-Krise bilden, scheinen die Maßnahmen der Regierung zu akzeptieren und sich mit der Lage zu arrangieren. Zumindest sind bislang weder bei der Seniorenreferentin des Kreistags, Elfriede Müller, noch bei der Sozialreferentin der Stadt Neuburg, Eva Lanig, oder bei der Vorsitzenden des Neuburger Seniorenbeirats, Renate Wicher, einsame Anrufer oder Beschwerden aufgelaufen. Trotzdem weiß Wicher: „Glücklich sind sie nicht, dass sie nichts gemeinsam unternehmen können.“ Bis Ende Mai sind alle Veranstaltungen des Seniorenbeirats abgesagt. Und wenn nötig, will Wicher auch noch einen Monat dranhängen.

Senioren fühlen sich verantwortlich für Ausgangsbeschränkungen

Die Maßnahmen der Regierung findet sie vernünftig. Die Lockerung des Kontaktverbots begrüßt sie, auch, dass die älteren Schüler bald wieder in die Schule gehen sollen. Die Öffnung von Geschäften bis zu 800 Quadratmetern ab dem 27. April sieht sie hingegen eher skeptisch. „Gesundheit geht vor Wirtschaft“, betont sie, und bedauert, dass es manchmal so klingt, als wären die Risikogruppen – vor allem die Senioren – schuld daran, dass Deutschlands Wirtschaft heruntergefahren wurde. Auch Elfriede Müller stört, dass unterschwellig Druck auf die Senioren aufgebaut werde. „Das empfinde ich als ungerecht. Die Leute, die jetzt so alt sind, haben schließlich alles mit aufgebaut!“

Das könnte Sie auch interessieren: