vor 45 Min.

So entscheidet der Gemeinderat in Burgheim über Marktfest 2021

Plus Das Marktfest in seiner üblichen Form ist abgesagt. Der Gemeinderat diskutiert Ideen, wie im Sommer vielleicht doch ein Zusammensein möglich sein könnte.

Von Elena Winterhalter

Es sollte ein besonderes Fest werden, immerhin das 30. in der Marktgemeinde, mit Kinderprogramm, Festzelt und vor allem viel Miteinander und gemütliches Beisammensein. Schon im vergangenen Jahr wurde das Fest aufgrund der Pandemie verschoben. Und heuer?

Diese Frage stellte Bürgermeister Michael Böhm dem versammelten Gemeinderat am Mittwochabend. „Wir müssten jetzt voll in die Planungen einsteigen und teilweise in Vorleistung gehen“, sagte er und schon nach, er persönlich könne es sich nicht vorstellen, dass im Juli wieder Veranstaltungen in dieser Größe möglich seien.

Viele Gremiumsmitglieder teilten diese Meinung, dennoch viel es dem Rat schwer, sich ganz von der Hoffnung auf ein Marktfest zu verabschieden. Klaus Rössler (FW) schlug daher ein Marktfest light vor. „Es wäre ein schlechtes Signal bei den aktuell niedrigen Infektionszahlen ein Fest im Sommer abzusagen“, so Rössler. Man könnte die großen Planungen sein lassen und stattdessen sehen, was im Juli möglich sei und gegebenenfalls spontan etwas auf die Beine stellen. „Ein paar Bierbänke sind schnell aufgestellt und für ein gemütliches Beisammensein braucht es nicht viel mehr.“

30. Marktfest Burgheim: Diskussion über Alternativen

Andere schlugen vor, auch die Vereine mit in die Planungen einzubeziehen. „Wir haben viele findige Vereine, denen bestimmt die ein oder andere Aktion einfällt“, sagte Margit Kugler (CSU). So bleibe man flexibel und spare sich womöglich unnötige Planungen weit im Voraus und auch Kosten. Einstimmig beschloss das Gremium nach der regen Diskussion das Marktfest in seiner ursprünglichen Form abzusagen und nicht in die großen Planungen einzusteigen. Allerdings lasse man alle Optionen offen, um – wenn es denn möglich sein sollte – am letzten Juli-Wochenende doch in irgendeiner Form zusammenzukommen.

Im April oder Mai möchte sich deshalb der Senioren- und Jugendausschuss mit den Vereinen treffen, um die Möglichkeiten durchzuspielen. Denn „die Sehnsucht nach gemütlichem Beisammensein ist riesig“, wie Klaus Rössler sagte. Damit sprach er wohl allen Gemeinderatsmitgliedern aus der Seele.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen