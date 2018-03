vor 7 Min.

So faszinierend sind optische Effekte

„Color in Motion“: Im Museum für Konkrete Kunst sind derzeit Werke von Carlos Cruz-Diez zu sehen

Der Weg führt über einen bunten „Crosswalk“ ins Ingolstädter Museum für Konkrete Kunst (MKK): Bis zum 16. September sind hier über alle drei Stockwerke die faszinierenden Werke von Carlos Cruz-Diez zu sehen – einem der weltweit wichtigsten Op-Art-Künstler (optische Kunst).

Der 94-jährige Farb-Künstler, der sich seit Jahrzehnten mit der Wirkung von Farbe beschäftigt und dabei oftmals sehr wissenschaftlich vorgeht, hat eigens für Ingolstadt mehrere Arbeiten entwickelt. Neben dem farbigen Fußüberweg in der Tränktorstraße sind eine temporäre, riesige Wandarbeit, ein begehbares Farblabyrinth und eine individuell auf das Gebäude angepasste interaktive Lichtinstallation zu bestaunen und zu erkunden. Museumsdirektorin Simone Schimpf, Melanie Goldmann von Audi, Ausstellungs-Kuratorin Theres Rohde und Oberbürgermeister Christian Lösel freuten sich jedoch mit den beinah unzähligen Besuchern nicht nur über die Ingolstädter Arbeiten, sondern auch über die Einzigartigkeit der Ausstellung. Erstmalig seit den 1990er Jahren ist in Deutschland wieder eine Retrospektive des Op-Art-Künstlers Cruz-Diez zu sehen, dessen Werke unter anderem im MoMa in New York, in der Tate Modern in London und im Centre Pompidou in Paris vertreten sind.

Im MKK sind die farbintensiven Arbeiten des aus Venezuela stammenden Künstlers zu Werkgruppen geordnet, die sich der Besucher mittels kleiner Farbkarten erschließen kann, von denen er sich aber auch einfach gefangen nehmen lassen darf. Optisch verwirrende Effekte, scheinkinetische Phänomene – Bilder, die ihre Farbigkeit beim Vorbeigehen verändern oder auch aktives Handeln am Tablet mit dem „Random Chromatic Experience“ – im MKK ist derzeit fast alles möglich. Die Ausstellung bringt Farbe und Freude in die Welt, Besucher können eintauchen in ein Meer an „Color in Motion“. Zum Einstieg in all die bewegte Farbe gab es die mittlerweile neunte Art & Beat Party, die die Audi AG neben dem Lichtraum gefördert hat. (elb)

Die Ausstellung kann Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr besucht werden.

www.mkk-ingolstadt.de