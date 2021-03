vor 16 Min.

So feiert der Landkreis die Ostergottesdienste

Plus Nach der Absage für Präsenzgottesdienste an Ostern gibt es jetzt gute Nachrichten für die Gemeinden. Es darf gemeinsam gefeiert werden – mit strengen Hygienevorschriften.

Von Elena Winterhalter

Das Beschluss-Chaos rund um die Osterruhe machte auch vor dem höchsten christlichen Feiertag nicht halt. Zunächst verkündete Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass die Gläubigen an den Osterfeiertagen den Messen nur virtuell beiwohnen können. Am Donnerstag kam dann auch hier die Wende. Es soll nun den Gemeinden überlassen werden, ob sie Präsenzgottesdienste feiern oder nicht. Bedingung bleiben die Hygieneauflagen, die bereits seit Mai in den Kirchen umgesetzt werden.

Werner Dippel, Pfarrer und Dekan in Neuburg-Schrobenhausen, ist erleichtert über diese Entwicklung. „Ich bin froh, dass Gottesdienste stattfinden können. Wir können normal feiern, wie in den vergangenen Monaten auch.“ Bei einigen Gottesdiensten, die in größerem Rahmen stattfinden, werden Name und Telefonnummer der Teilnehmer registriert. In den meisten Fällen ist keine Anmeldung nötig. „Das kann allerdings von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich sein“, so Dippel. Das „Hü und Hott“ der Regierung in den vergangenen Tagen nennt Dippel ein Armutszeugnis. „Ich sehe da einen großen Vertrauensverlust. Wir müssen gemeinsam durch diese Pandemie und brauchen eine Regierung, die uns da ordentlich durchführt.“

Osternacht wird wegen Ausgangssperre verschoben

Wegen der geltenden Ausgangssperre in Landkreisen über einem Inzidenzwert von 100 müssen in der Pfarreiengemeinschaft Burgheim, wozu noch die Pfarreien Illdorf, Leidling, Ortlfing, Straß und Wengen gehören, einige Osternachtsfeiern zeitlich etwas verschoben werden. „Das ist eine rein organisatorische Frage und sollte kein Problem sein. Wir sind dankbar, dass es so laufen kann.“

Die Pfarreiengemeinschaft St. Peter und Hl. Geist wird die Osternachtsfeier heuer in der Hofkirche feiern. Der Beginn wurde auch hier wegen der nächtlichen Ausgangssperre auf 20 Uhr vorverlegt. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Es gelten die Hygienemaßnahmen, sprich maximal zwei Personen pro Bank, jeder Besucher muss eine Maske tragen und es muss eine Bank nach vorne und hinten freigelassen werden, außerdem gibt es keinen Gesang. In den Umlandgemeinden wird es Lichtfeiern geben mit anschließendem Wortgottesdienst. Diese sollen im Freien abgehalten werden. Am Sonntag und Montag finden die Gottesdienste in den Kirchen statt. In Wagenhofen will man den Gottesdienst über Lautsprecher nach draußen übertragen, da die Kirche wegen ihrer Größe nur sehr wenig Gläubige aufnehmen kann. Bittenbrunn plant die Gottesdienste in den Ostertagen im Freien.

Stadtpfarrer Neuburg: Müssen auf Sicht fahren

Auch Stadtpfarrer Herbert Kohler ist froh, dass an den Kar- und Ostertagen Präsenzgottesdienste stattfinden können. „Es wäre für viele Gemeindemitglieder schwer geworden, das zweite Ostern in Folge nur mit virtuellen Angeboten feiern zu können.“ Das zeigten ihm die vielen Reaktionen, die ihn in den vergangenen Tagen von den Gläubigen erreichten. „Als am Montag die Beschlüsse aus Berlin bekannt wurden, sprachen mich viele Menschen an und drückten ihr Unverständnis darüber aus.“

Kohler betont aber auch, dass man bei einer dynamischen Entwicklung der Fallzahlen, wie man sie gerade erlebe, nur auf Sicht fahren könne. „Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir die 200er Inzidenz erreichen würden“, sagt er. „Ich hoffe aber, dass es dabei bleibt und wir die Gottesdienste mit den von uns mit viel Umsicht gestalteten Hygienekonzepten feiern können.“

Karlshuld: Ostersonntag soll draußen gefeiert werden

In den Evangelisch-Lutherischen Gemeinden Karlshuld und Untermaxfeld will man Präsenzgottesdienste feiern. „Wir haben das Angebot pandemiebedingt ausgedünnt und bieten auch Alternativen für zuhause an“, sagt Pfarrer Johannes Späth. Der Kirchenvorstand habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Karfreitag und Ostersonntag wird im Donaumoos gemeinsam gefeiert.

Wenn es das Wetter zulässt, soll die Messe am Ostersonntag unter freiem Himmel stattfinden. Für virtuelle Gottesdienste verweist Späth auf die Homepage des Dekanats. Mit den Ostergrußtüten der Gemeinde kann sich jeder den Gottesdienst nach Hause holen. Es liegt neben einem Heftchen eine Audio-CD mit einem Ostergottesdienst bei. „Es ist einerseits wichtig, dem Virus nicht mehr Raum zu geben“, sagt Späth. Er spüre aber, dass es den Menschen am Herzen liegt, dass etwas stattfindet. „Für viele ist das Bedürfnis, gemeinsam zu feiern, sehr stark.“ Die Auferstehungsfeier wird auch hier eine halbe Stunde vorverlegt auf sechs Uhr.

